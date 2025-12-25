Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Izraelský minister obrany Kac otvorene! Izrael sa z Gazy nikdy úplne nestiahne

Jisrael Kac
Jisrael Kac (Zdroj: SITA/AP Photo/Dan Balilty, File)
TASR

TEL AVIV - Izrael nikdy nestiahne všetkých svojich vojakov z Pásma Gazy, uviedol vo štvrtok izraelský minister obrany Jisrael Kac. Informuje správa agentúry DPA.

„V Gaze sa Izrael nikdy úplne nestiahne. V Pásme Gazy bude vytvorená významná bezpečnostná zóna,“ povedal Kac na štvrtkovej konferencii, ktorú zorganizovali noviny Makor Rišon, podporujúce židovské osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Toto by podľa neho zostalo tak aj v prípade prechodu do druhej fázy mierového plánu navrhovaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom a odzbrojenia palestínskeho militantného hnutia Hamas.

Bezpečnostná zóna by sa rozprestierala v pásme Gazy

Bezpečnostná zóna by sa rozprestierala v pásme Gazy, spresnil Katz a dodal, že v severnej časti tejto pobrežnej enklávy by mohli byť vytvorené izraelské osady, ktoré by chránili bezpečnostnú zónu. Katz je členom pravicovej strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, pripomína DPA, podľa ktorej sú jeho najnovšie vyjadrenia opäť v rozpore s bodmi Trumpovho mierového plánu. Ten totiž predpokladá postupné stiahnutie všetkých izraelských vojsk z pásma Gazy. Po kritike podobných poznámok, ktoré zazneli v utorok, sa zo začiatku zdalo, že sa Katz stiahol, konštatuje nemecká agentúra. Vo štvrtok však na konferencii povedal: „Cúvanie je niečo, čo robím iba pri šoférovaní.“

