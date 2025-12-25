AKTUÁLNE Vzduchový priestor Poľska narušilo ruské lietadlo! Spozorovali aj ďalšie objekty

VARŠAVA - Poľsko vo štvrtok ráno zaznamenalo v blízkosti svojho vzdušného priestoru nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. Z oblasti ho eskortovali poľské stíhačky, informovala armáda. Píše správa agentúry Reuters.
Štáty na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO) sú pre prípadné narušenie svojich vzdušných priestorov od septembra v stave vysokej pohotovosti. Na 12 minút vtedy narušili ruské stíhacie lietadlá estónsky vzdušný priestor a niekoľko dní predtým vstúpilo do vzdušného priestoru Poľska 20 ruských dronov počas útoku na Ukrajinu.
„Napriek sviatočnému obdobiu to bola pre slúžiacu poľskú protivzdušnú obranu rušná noc. Dnes ráno poľské stíhačky nad medzinárodnými vodami Baltského mora zachytili, vizuálne identifikovali a eskortovali zo svojej oblasti pôsobnosti ruské prieskumné lietadlo, ktoré letelo v blízkosti hraníc poľského vzdušného priestoru,“ uviedlo operačné velenie poľských ozbrojených síl DORSZ na sieti X.
Okrem toho boli spozorované aj ďalšie objekty, ktoré v noci na štvrtok vstupovali do poľského vzdušného priestoru. Podľa Varšavy šlo s najväčšou pravdepodobnosťou o balóny letiace v smere od Bieloruska, ktoré používajú tamojší pašeráci. Z bezpečnostných dôvodov časť vzdušného priestoru nad severovýchodom Poľska dočasne uzavreli pre civilnú dopravu.
Meteorologické balóny z Bieloruska opakovane narúšajú vzdušný priestor Litvy. Tá minulý týždeň zadržala 21 osôb, ktoré sú údajne napojené na zločineckú sieť pašerákov cigariet z Bieloruska. Pre balóny viackrát uzavreli letisko vo Vilniuse a Litva začiatkom decembra vyhlásila na celom území núdzový stav. Bielorusko, ktoré v roku 2022 povolilo využitie svojho územia na ruskú inváziu na Ukrajinu, zodpovednosť za vypúšťanie balónov popiera a obvinilo Litvu z provokácií.