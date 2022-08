Muž zabil manželku len pár hodín po svadbe: Mŕtvola ležala v kufri

BRADFORD - Mal to byť najšťastnejší deň v živote Dawn Walkerovej (52), no bol to jej posledný. Angličanku zabil jej manžel Thomas Nutt (45) v októbri 2021 – len niekoľko hodín po ich svadobnej hostine. Nutt bol v stredu na súde v Bradforde uznaný vinným z vraždy.

Podľa obžalovaného sa Dawn Walkerová počas svadobnej noci po párty v krčme vyhrážala rozvodom a tým, že jeho dostane do väzenia za znásilnenie. „Už predtým ma nechala strčiť do väzenia a povedala, že to urobí znova. Začala kričať, potom som ju udrel do tváre a dal som jej ruku okolo krku,“ priznal neskôr Thomas Nutt vo vyhlásení na polícii, ako informoval The Guardian.

Ale predtým, než sa Nutt priznal, zahral šarádu: Brit ukryl svoju mŕtvu manželku a potom odišiel sám na svadobnú cestu – na dvojdňovú dovolenku v karavane na východnom pobreží Anglicka. Nutt po návrate nahlásil nevlastnej dcére a polícii nezvestnosť svojej manželky.

Štyri dni po svadbe našli policajti telo Dawn Walkerovej v kríku za domom jej manžela, uložené v čiernom kufríku na vozíku. Rýchlo sa ukázalo, že páchateľom je Thomas Nutt. Bezpečnostná kamera ho zachytila, ako ukladá mŕtve telo do kríkov.

Podľa výpovedí svedkov Nutt a Walkerová spolu chodili niekoľko rokov, kým sa vzali. Ale vzťah bol ťažký. V roku 2020 bola Dawn Walkerová spozorovaná v susedstve s čiernym okom a viacerými rezmi na tvári. Thomas Nutt bol podľa suseda o niečo neskôr uväznený. Po prepustení sa však presťahoval späť k svojej priateľke.

Či sa Thomas Nutt tentoraz dostane z väzenia, je otázne. Brit má byť odsúdený 19. augusta. Podľa sudcu mu hrozí doživotie.