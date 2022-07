Otrasný prípad v Mexiku: Alkoholom poliali a zapálili matku autistického chlapca

Útok na Luz Raquel Padillovú podľa výpovedí svedkov spáchali traja muži a jedna žena, keď ju v parku poliali alkoholom a zapálili. Udalosť sa odohrala v sobotu v meste Zapopan v štáte Jalisco. Polícia medzičasom zadržala Padillovej suseda, ktorý sa jej už v máji vyhrážal, že ju upáli zaživa. Padillová sa predtým na sociálnych sieťach sťažovala na jeho správanie, napríklad na počúvanie hlasnej hudby, ktoré podľa nej negatívne ovplyvnilo zdravotný stav jej autistického syna.

Zatiaľ ho z vraždy neobvinili

Muža zatiaľ neobvinili z vraždy. Podľa svedkov nebol na mieste činu v čase útoku, uviedla prokuratúra. V súvislosti so smrťou Padillovej demonštrovali vo štvrtok pred policajnou stanicou v Zapopane desiatky žien, ktoré vyčítali úradom nečinnosť a ľahostajnosť. Aktivistka za práva zdravotne znevýhodnených ľudí Norma Villanueva kritizovala aj nulovú toleranciu v mexickej spoločnosti, ktorá neakceptuje deti so špeciálnymi potrebami, akým je aj Padillovej syn Bruno.

K útoku na Padillovú došlo napriek tomu, že bola zaradená do špeciálneho programu. V minulosti bola obeťou zneužívania zo strany svojho bývalého partnera. Podľa oficiálnych údajov je v Mexiku denne zavraždených v priemere desať žien. Mnohé z týchto prípadov nesú znaky rodovo podmieneného násilia. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador uviedol, že prípad Padillovej odráža "stratu hodnôt", ku ktorej došlo "v neoliberálnom období", čím mal na mysli obdobie pred svojím nástupom do funkcie. "Je to dehumanizujúci model, ktorý produkuje nenávisť, zášť a frustráciu," dodal.