Blamáž ďalších aeroliniek: Lietadlo nemohlo pristáť kvôli zákazu vychádzania! Takto dopadli cestujúci

CHRISTCHURCH - Cestujúci leteckej spoločnosti Qantas zrejme nikdy nezabudnú na to, čo ich postihlo v noci z tretieho na štvrtého júla. Lietadlo zo Sydney smerovalo do Wellingtonu na Novom Zélande. Za normálnych okolností by sa nič nestalo, no súčasné opatrenia všetko zmenili.

Viac ako sto cestujúcich, ktorí v nedeľu večer 3. júla nastúpili do lietadla spoločnosti Qantas, bolo presvedčených o tom, že už o pár hodín pristanú vo novozélandskom Wellingtone. Nič také sa však nestalo, pretože ich let musel byť odklonený do mesta Christchurch. Žiadne medzinárodné lety totiž nemôžu pristávať vo Wellingtone medzi 1:00 a 6:00 hodinou ráno. Pasažier Mike s platinovou kartou, pre Herald povedal, že všetci pasažieri museli vystúpiť a zobrať si svoju batožinu. Potom už boli odkázaní len sami na seba.

Na letisku v Christchurch sa o viac ako sto cestujúcich nepostaral žiadny zamestnanec Qantas. "Nebolo tam nikoho, kto by sa o tých ľudí postaral. Niektoré rodiny tam mali aj malé deti," povedal Mike s tým, že on a ďalší spali na lavičke celú noc. Až nasledujúce ráno o 8:45 nastúpili do iného lietadla s poukážkou na jedlo v hodnote 15 novozélandských dolárov, ktorú poskytla spoločnosť Qantas každému cestujúcemu ako odškodné. "Bolo to milé gesto, ale nevynahradilo nám to noc strávenú na letisku," uviedol mladík.

"Sú to neuveriteľne slabé služby. Chápem, čím si v tejto kritickej dobe prechádzajú medzinárodné letecké spoločnosti po celom svete, ale podobné situácie to neospravedlňuje. Posádka lietadla jednoducho vystúpila na letisku a odišla. Cestujúci ich už vôbec nezaujímali," pokračuje Mike.

Zákaz vychádzania

Hovorca Qantas informoval, že let musel byť odklonený, pretože pred zákazom vychádzania, ktorý platí na Novom Zélande v čase od 1:00 do 6:00 hodiny ráno, by lietadlo nemalo šancu pristáť na letisku vo Wellingtone. Práve preto sa muselo zo svojej trasy odkloniť a zamieriť do Christchurchu.

Mike však povedal, že keby vedeli, že let do Wellingtonu už do 1:00 nestihnú, bolo by lepšie neletieť vôbec. "Je to z ich strany úplné zlyhanie. V prvom rade nemali vôbec vzlietnuť, pretože vedeli, že sa tam nedostaneme. Kompenzácia na jedlo je aspoň niečo, i keď nám už nič nevynahradí noc strávenú na prázdnom letisku," dodal na záver.