Putin o útoku v Kremenčuku: Armáda neútočí na civilnú infraštruktúru! Kyjev vracia úder, VIDEO ako dôkaz

"Naša armáda neútočí na civilnú infraštruktúru. Máme všetky spôsobilosti na to, aby sme vedeli, čo sa kde nachádza," povedal šéf Kremľa na tlačovej konferencii v turkménskom hlavnom meste Ašchabad. "Nikto z nás nestrieľa len tak, náhodne. Bežne sa to robí na základe údajov tajných služieb o cieľoch a s vysokopresnými zbraňami," povedal ďalej Putin. "Som presvedčený, že tentoraz prebehlo všetko presne takýmto spôsobom," dodal.

Galéria fotiek (4) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP

Ruské ministerstvo obrany už v utorok vyhlásilo, že ruské sily vykonali v pondelok v Kremenčuku útok na hangáre so zbraňami a muníciu, ktoré Ukrajine dodali Spojené štáty a európske krajiny. Výbuch tam uskladnenej munície viedol podľa ruského rezortu obrany k požiaru v neďalekom obchodnom centre, ktoré však podľa Moskvy nebolo v tom čase v prevádzke.

Tvrdenia ruského rezortu obrany vyvracia Bezpečnostná služba Ukrajiny, ktorá vo štvrtok zverejnila nové video, ktoré ukazuje, ako ruská raketa zasiahla nákupné centrum v Kremenčuku. Záznamy z kamier dokazujú, že v nákupnom centre bolo v čase útoku množstvo ľudí.

VIDEO Kyjev vyvracia tvrdenia Moskvy: Zábery z Kremenčuku ukazujú množstvo ľudí v nákupnom centre počas útoku

Rusko nemá problém so vstupom Fínska a Švédska do NATO, na hrozbu však zareaguje

Rusko nemá "nijaký problém" so vstupom Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Ruský prezident Vladimir Putin to povedal v stredu tlačovej konferencii v turkménskom hlavnom meste Ašchabad, kde sa zúčastňoval na tzv. kaspickom summite, informuje agentúra AFP. "So Švédskom a Fínskom nemáme také problémy, ako máme s Ukrajinou ... Nemáme územné spory ... Neexistuje nič, čo by nám mohlo prekážať na vstupe Švédska a Fínska do NATO. Ak si to Fínsko a Švédsko želajú, môžu vstúpiť (do NATO). Môžu sa pripojiť, k čomu chcú," povedal Putin.

Galéria fotiek (4) Vladimir Putin sa rozhodol okamžite uznať suverenitu separatistických republík v Donbase.

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Dodal však, že ak by v týchto krajinách došlo k nasadeniu "vojenských kontingentov a vojenskej infraštruktúry", Rusko by bolo "povinné reagovať zrkadlovo" a vytvoriť pre ne rovnakú hrozbu, akú by oni predstavovali pre Moskvu. Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do NATO, čím sa po desaťročiach odchýlili od politiky neutrality. Urobili to z dôvodu obáv, ktoré v nich vyvolala ruská invázia na Ukrajinu. NATO tieto dve severské krajiny v stredu na summite v Madride oficiálne prizvalo do svojich radov.

Galéria fotiek (4) Putin otvoril zasadnutie Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

AFP pripomína, že Rusko sa dosiaľ vždy vyjadrovalo kriticky k možnosti, že by sa tieto dve severské krajiny pridali k Severoatlantickej aliancii. Tvrdilo pritom, že takýto krok by bol "destabilizačným faktorom" pre medzinárodnú bezpečnosť. Putin v stredu okrem iného tiež odsúdil "imperiálne ambície NATO". Alianciu obvinil z toho, že sa snaží prostredníctvom ukrajinského konfliktu presadzovať svoju "nadradenosť".

"Ukrajina a blaho ukrajinského ľudu nie sú cieľom Západu a NATO, ale prostriedkami na obranu ich vlastných záujmov ... Lídri členských krajín NATO chcú ... presadiť svoju nadradenosť, svoje imperiálne ambície," povedal Putin. Severoatlantická aliancia a predovšetkým Spojené štáty podľa jeho slov už dlho potrebovali "vonkajšieho nepriateľa, okolo ktorého by zjednotili svojich spojencov". "Irán na to nebol dobrý. My sme im (však) dali túto príležitosť ... zhromaždiť okolo seba celý svet," dodal ruský prezident.