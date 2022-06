Slovensko podporí štatút kandidátov na vstup do EÚ pre Ukrajinu a Moldavsko

BRATISLAVA - Slovensko na samite EÚ, ktorý sa vo štvrtok popoludní začína v Bruseli, podporí udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu a Moldavsko a zároveň podporí aj poskytnutie európskej perspektívy pre Gruzínsko. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) po príchode do Bruselu, informuje spravodajca TASR.

Premiér pripomenul, že aj odporúčanie Európskej komisie jasne hovorí v prospech udelenia kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu a Moldavsko, čo je však spájané s významnými reformami. V prípade Gruzínska sa neskoršie udelenie toho istého štatútu rovnako spája s reformnými krokmi.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"To všetko bude predmetom diskusie. Vo všeobecnosti si myslím, že zhoda na Ukrajine tu je, a to je teraz najdôležitejšie, pretože je to krajina zmietaná vojnou," opísal situáciu Heger. Dodal, že Ukrajina je aj pre Slovensko kľúčovým a strategickým štátom, a to z hľadiska ekonomického rozvoja SR, ale aj z pohľadu bezpečnosti. Heger priznal, že v tomto štádiu si nikto netrúfne odhadnúť, ako dlho potrvá Ukrajine prístupový proces, dôležité však je, aby neprestala vo svojom úsilí a zvyšovala svoje reformné tempo.