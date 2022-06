Zvrat v známom chorvátskom letovisku: Turisti odtiaľ ešte nedávno utekali! Prišli vysvetlenia, všetko je vraj inak

O problémoch v malebnom stredisku v čase rozbiehajúcej sa sezóny sme vás informovali pred dvomi týždňami. Obyvateľom Jelsi strpčoval život hluk a prach šíriaci sa vraj odvšadiaľ. Sťažovali sa pritom najmä na bezohľadné správanie súkromných investorov, ktorí za bieleho dňa čistia kanalizáciu na pobreží.

"Išiel som tade na skútri niekoľkokrát za deň a je zázrak, že som nespadol a nezranil sa. Je to fyzické aj psychické týranie občanov," vyjadril sa Petar Buj. Problémy boli aj s dopravou do ambulancií či nemocníc. Práce negatívne vnímali aj miestni, ktorí žijú práve z turizmu, ktorým mračná prachu doslova odháňali zákazníkov.

Archívne video: Horúčava prilákala na Zemplínsku šíravu rekreantov k vode

Galéria fotiek (5) Zdroj: Slovenské fórum cestovného ruchu/Zuzana Ballaschová

Turisti, ktorí do letoviska prišli, sa museli stravovať v nevábnom prostredí so zlým vzduchom práve kvôli spomínanému čisteniu kanalizácie. Mnohí z nich preto z Jelsy odišli skôr, než pôvodne plánovali. Denník Slobodna Dalmacija, ktorý o probléme informoval, oslovil aj starostu Jelsy Nikšu Peronju. Ten vysvetlil, že práce mali skončiť do 1. júna a o tom, že by sa mali vykonávať aj po tomto dátume vraj nik neinformoval. Podľa neho sa žiadny septik na pobreží nečistil, preplachovalo sa vraj len jedno potrubie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Slovenské fórum cestovného ruchu/Zuzana Ballaschová

Práce sú už ukončené

Predsedníčka slovenského Fóra cestovného ruchu Zuzana Ballaschová túto nepríjemnú situáciu vysvetlila, všetko je vraj v tejto chvíli už inak. „Ostrov Hvar patrí dlhodobo medzi top destinácie vyhľadávané turistami z celého sveta, a to nielen počas letnej sezóny, ale aj v mimosezóne, vzhľadom na ideálne klimatické podmienky. Ako taký má záujem na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb a, samozrejme, aj na zvyšovaní kvality života domácich obyvateľov. V Jelse sa po minuloročnej sezóne začal realizovať dlhodobo plánovaný rozsiahly projekt pokladania vodovodného a kanalizačného potrubia a úpravy nábrežia,“ uviedla pre Topky.sk Ballaschová, ktorá sa aktuálne sama v danej lokalite nachádza.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Slovenské fórum cestovného ruchu/Zuzana Ballaschová

Vysvetlila, že vzhľadom na rozsah projektu a špecifickosť historického mesta Jelsa, bohužiaľ, tieto práce zasiahli čiastočne aj predsezónu. Ubezpečil však, že k dnešnému dňu sú práce v centre ukončené a mesto je vzhľadom k rekonštrukcii nábrežia ešte atraktívnejšie ako doteraz.

„Jedným zo základných predpokladov úspešného turistického miesta je určite aj vodohospodárska infraštruktúra. Ide zatiaľ o najväčší projekt v histórii mesta Jelsa, spolufinancovaný Európskou úniou a vzhľadom na rozsah a náročnosť prác, bohužiaľ zasiahli aj časť predsezóny. Je dôležité zdôrazniť, že ide o mimoriadne významný projekt pre naše mesto a aj vďaka týmto ´zeleným investíciám´ môžu turisti očakávať ešte krajšiu Jelsu a čistejšie more než doteraz. Aktuálne sú práce v centre mesta ukončené a mesto je pripravené na sľubnú turistickú sezónu,“ uviedla riaditeľka Chorvátskeho turistického združenia mesta Jelsa Maria Marijan.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Slovenské fórum cestovného ruchu/Zuzana Ballaschová

Už v mesiaci jún podľa jej slov zaznamenali oproti roku 2019 pomerne výrazný nárast počtu prenocovaní, k čomu prispieva aj kvalitný program pre turistov. „Napríklad tento víkend tu máme 4-dňový festival ´Víno, olivy&tradície´. Pripravené je aj kultúrne leto s množstvom podujatí. A na našich najmenších čaká Detské kultúrne leto,“ dodala.