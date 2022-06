Hostia v kaviarni pri Jadranskom mori ostali v nemom úžase: Pozrite na ten neskutočný účet!

Čitateľ portálu Riportal upozornil na privysoký účet, ktorý dostal so svojimi blízkymi v kaviarni v obľúbenom letovisku Opatija. Na stoloch pritom nie sú žiadne cenníky. "Keby tam bola nejaká kvalita, pochopili by sme, že sme požiadali a dostali nejakú špecialitu, takže to niečo stojí. Ale dva priemerné sendviče z morčacích pŕs za 240 kún (32 eur)? Tomu sme nemohli uveriť! Za tie peniaze by sme mohli mať slušný obed niekde inde," povedal šokovaný muž.

Ďalšie položky na účte boli za sumy (v eurách):

Čokoládový croissant - štyri eurá

2x croissant šunka a syr - osem eur

Jablkový džús 0,2l - päť eur

Coca-Cola 0,25l - päť eur

Sóda 0,25l - 4,65 eura

2x veľké cappucino - desať eur