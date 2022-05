Profesor z Harvardu o šéfovi Kremľa: Vladimir Putin vie, že ak prehrá, môže aj zomrieť

MOSKVA - O motívoch konania Vladimira Putina existujú rôzne hypotézy. Čo chce, ako to ďalej pôjde s vojnou na Ukrajine a trúfol by si na maximálnu eskaláciu násilia, keby mu hrozila porážka? Aj nad týmito otázkami sa zamýšľa harvardský profesor Graham Allison.

Graham Allison (82) pre denník Spiegel povedal: "Myslím si, že on (Putin) správne predpokladá, že v prípade jasnej porážky príde o moc a pravdepodobne aj o život." A urobil porovnanie s cárom Mikulášom II.; v roku 1918 bol zvrhnutý, okrem iného pre nedostatok ochoty realizovať demokratické reformy (tzv. februárová revolúcia) a popravený boľševikmi.

To znamená, že výsledok vojny je neoddeliteľne spojený s Putinovým osudom! Ak Rusko vyhrá útočnú vojnu proti Ukrajine, zapíše sa do ruských dejín ako jeden z veľkých generálov. Ale ak prehrá, všetky jeho sny sú ohrozené. Pravdepodobne mu hrozí pád, pravdepodobne aj smrť. Dôležité je, že Putin koná racionálne a premyslene. Pozná svoj možný osud. A práve to ho podľa Allisona robí tak nebezpečným. Politológ ďalej hovorí: "Ak je nútený vybrať si medzi touto porážkou a eskaláciou násilia a deštrukcie, potom si, podľa môjho odhadu, ako racionálny aktér vyberie to druhé."

"Putin nemá žiadne zábrany zabíjať ľudí, dokonca aj vo veľmi veľkom počte." To bolo evidentné už v Mariupole. A to by mohlo znamenať použitie taktických atómových bômb. Už v polovici apríla CIA informovala, že Putinovo možné zúfalstvo z vojenského neúspechu ho môže zahnať do kúta natoľko, že diktátor by bol nútený použiť taktické jadrové zbrane alebo jadrové zbrane krátkeho doletu.

"Samozrejme, že sme veľmi znepokojení," povedal riaditeľ CIA William Burns a zároveň zdôraznil, že neexistuje veľa praktických dôkazov o prípravách na použitie takýchto zbraní. Rusko má arzenál taktických jadrových zbraní s nižšou výbušnou silou ako bomby zhodené USA na Hirošimu a Nagasaki počas druhej svetovej vojny. Čo však môže zastaviť šéfa Kremľa, keď už aj tak nemá čo stratiť? Možné riešenie sú rokovania s diktátorom, ponuka na záchranu tváre Putinovi. Allison spomína napríklad 15-ročné odloženie členstva Ukrajiny v NATO alebo určité zisky územia na Ukrajine.