Jadrový útok v prípade porážky na Ukrajine? Expert tvrdí, že Putin by mohol úplne vymazať Rusko

MOSKVA - Vladimir Putin sa chce pomstiť, ak bude porazený vo vojne na Ukrajine. Potom by mohol splniť svoju hrozbu a použiť jadrové zbrane. S tým by ale vyhladil celé Rusko, tvrdí vojenský expert. Len Veľká Británia a USA podľa neho majú v zásobe dostatok jadrových zbraní na prípadnú reakciu.

Vladimir Putin chcel rýchlo dobyť Ukrajinu. Ale útočná "špeciálna operácia" na Ukrajine nie je úspešná. Ruské jednotky už majú množstvo mŕtvych vojakov a generálov. Kremeľ by mohol ohroziť aj deficit zbrojenia, hovorí šéf britských ozbrojených síl, admirál Sir Tony Radakin v rozhovore pre britský Express. Je porážka blízko? Ak Rusko prehrá vojnu, Putin by mohol použiť aj jadrové zbrane, špekuluje vojenský expert.

Ruská vláda varovala pred jadrovým útokom už pred časom. Tamojšia armáda má vlastniť 2000 taktických jadrových zbraní. Ak by tieto boli vypustené, znamenalo by to pre Rusko koniec, povedal vojenský expert Nile Gardiner. "Takto to bolo od druhej svetovej vojny a odvtedy každý ruský vodca vedel, že prvý krok Ruska s jadrovým útokom by znamenal koniec Ruska." Gardiner zároveň varoval pred Putinovou pomstou, ak by sa jeho stratégia na Ukrajine zrútila. Západ ho nesmie podceňovať, pretože podľa bývalého poradcu premiérky Margaret Thatcherovej zostáva nebezpečný. "Rusko má veľa jadrových zbraní a je vždy pripravené použiť ich a to by nemalo byť prekvapením."

Rusko používa jadrové hrozby ako nástroj propagandy

Expert na druhej strane zdôraznil, že "ruská rétorika o použití jadrových zbraní je zameraná predovšetkým na zastrašovanie". Toto má za cieľ rozdeliť západnú alianciu. Navyše je to Putinova jasná hrozba pre krajiny, ktoré sa chcú pripojiť k tejto obrannej aliancii. Kvôli vojne na Ukrajine sa chcú stať členmi NATO Fínsko a Švédsko. Ruské ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň pohrozilo, že vstup Fínska do vojenskej aliancie "spôsobí vážne škody rusko-fínskym vzťahom a stabilite a bezpečnosti v severnej Európe". Rusko bude nútené "prijať odvetné opatrenia vojensko-technického a iného charakteru".

Nahnevane na to v ten istý deň reagoval aj bývalý ruský prezident Medvedev. "V tomto prípade už nemôže byť reč o štatúte bez jadrových zbraní pre pobaltské štáty," napísal Putinov dôverník na Telegrame. Konkrétne sa vyhrážal umiestnením rakiet Iskander, hypersonických zbraní a vojnových lodí s jadrovými zbraňami. Litovský prezident Gitanas Nauseda však označil túto hrozbu za "prázdnu strelu do vzduchu", pretože Rusko už previezlo jadrové zbrane do svojej exklávy pri Baltskom mori Kaliningrad.