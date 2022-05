Veľká strata pre ruskú armádu: Ukrajinci zabili elitného ruského snajpera

"Bol to najlepší sniper brigády. Všetci si ho vážili, bol to profesionál, mal autoritu. Nikto nemohol uveriť, že sa to mohlo stať práve jemu," informoval zástupca vojenskej správy server Chita.ru. Ako ďalej dodal, Carkov sa zúčastňoval pravidelne vojenských hier a medzi ostreľovačmi víťazil. In memoriam ho ocenili rádom hrdinstva. Pochovali ho už 10. apríla.

Počas vojny na Ukrajine je bežnou praxou, že o smrti ruských vojakov sa informuje oneskorene alebo dokonca vôbec. A to aj v prípade, že sa konal pohreb.

Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko reagoval na to, že sa o elitnom ostreľovačovi hovorí v minulom čase s radosťou. "Koľko ľudí prišlo o život kvôli tomuto darebákovi, než ho presne cieliaci ukrajinskí vojaci zabili," uviedol.