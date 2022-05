Rusko by malo byť finančne zodpovedné za škody na Ukrajine, tvrdí Zelenskyj: Vojnu ukončí len diplomacia

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom video príhovore k národu v piatok večer vyslovil názor, že Rusko by malo niesť finančnú zodpovednosť za škody, ktoré jeho armáda spôsobuje na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AP.

Ako uviedol, len v piatok Rusi odpálenou raketou zničili kultúrne centrum v meste Lozova na severovýchode Charkovskej oblasti. Ďalšie raketové útoky zaznamenali aj v mestách Odesa, Poltava a Žytomyr. Na východe Donbasu podľa prezidenta ruské jednotky premenili mestá Rubižne a Volnovacha na ruiny, a o to isté sa pokúšajú aj v meste Severodoneck.

Zelenskyj povedal, že Rusko by malo zaplatiť za každý dom, školu, nemocnicu a podnik, ktorý zničí. Vyjadril presvedčenie, že by sa mal vytvoriť právny mechanizmus, prostredníctvom ktorého by každý, kto utrpel škody v dôsledku ruských akcií, mohol byť odškodnený.

Vojnu môže ukončiť len diplomacia

Vojnu na Ukrajine možno ukončiť len prostredníctvom diplomacie, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril sa v čase uviaznutých rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou, informuje agentúra AFP.

Vojna "bude krvavá, bude sa bojovať, ale definitívne sa skončí len prostredníctvom diplomacie", povedal Zelenskyj pre ukrajinskú televíziu. "Sú veci, ktoré možno dosiahnuť iba za rokovacím stolom," zdôraznil prezident. "Chceme, aby sa všetko vrátilo (tam, ako to bolo predtým)... ale Rusko to nechce," dodal.

Hlavný vyjednávač Kyjeva Mychajlo Podoľak v utorok uviedol, že rozhovory s Moskvou sú "pozastavené". Hovorca Kremľa deň na to obvinil predstaviteľov v Kyjeve, že nechcú v rozhovoroch o ukončení bojov pokračovať. V predošlých fázach vojny rokovali predstavitelia oboch strán pravidelne, no bez zásadných výsledkov, pripomína AFP. Posledné rozhovory sa podľa ruských tlačových agentúr konali 22. apríla.