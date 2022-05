ŠOK Nemecko má vážny problém: Dodávky ruského plynu kvôli sankciám padli na NULU! Ceny budú však naďalej rásť

archívne video

Nemecko minulý mesiac po odchode ruského Gazpromu previedlo spoločnosť Gazprom Germania, ktorá sa zaoberala obchodovaním s energiami, ich skladovaním a prepravou, na svoj energetický regulačný úrad, aby si zaistilo energetickú bezpečnosť.

Rusko na pobočku uvalilo sankcie

Moskva však v stredu (11. 5.) uvalila na Gazprom Germania a dcérske firmy sankcie. Dcérske spoločnosti na sankčnom zozname Moskvy zahŕňajú najväčší nemecký zásobník plynu v Rehdene v Dolnom Sasku s kapacitou 4 miliardy kubických metrov (m3), ktorý prevádzkuje spoločnosť Astora, ako aj spoločnosť Wingas, veľkého obchodníka s plynom, ktorý zásobuje priemysel a mnohé miestne siete.

Wingas uviedol, že bude pokračovať v prevádzke podľa zmenených parametrov, ale pre rozhodnutie Kremľa bude mať nedostatok plynu. Jeho rivali Uniper, VNG alebo RWE môžu ponúkať svoje dodávky. Tie však budú závisieť od toho, či a na ako dlho sa podarí urovnať prebiehajúcu polemiku o tom, ako ďalej platiť za dodávky plynu z Ruska, ktoré požaduje platby v rubľoch. Informuje sa o tom na základe správy Reuters.

Ceny strmo narástli

Ceny zemného plynu v Európe vo štvrtok strmo vzrástli, keďže prerušenie tranzitu cez kľúčovú trasu na Ukrajine a odvetné kroky Moskvy za sankcie Západu zvýšili riziko obmedzenia dodávok. Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame vo štvrtok nakrátko vzrástla až o 13 % a 9.11 h miestneho času bola na úrovni 105 eur za megawatthodinu, čo predstavuje nárast o 12 %.

Tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európy výrazne klesol a ukrajinský operátor plynárenskej siete naznačil, že sa môže znížiť ešte viac. Zatiaľ nie je jasné, ako to ovplyvní celkovú dostupnosť plynu v Európe, keďže dostatočné dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) a teplejšie počasie obmedzujú dopyt. Ale konflikt môže ďalej eskalovať.

Na zozname sankcionovaných firiem je aj nemecký dodávateľ plynu Wingas GmbH. Hovorkyňa nemeckého ministerstva hospodárstva uviedla, že "vyhodnocuje tieto oznámenia" a čaká na podrobnosti. "Bezpečnosť dodávok je v súčasnosti zaručená a neustále sa kontroluje," dodala. Tento vývoj je ďalším z mnohých problémov, ktoré neustále zhoršujú bezpečnosť dodávok počas vojny na Ukrajine. Štáty Európskej únie (EÚ) po tomto kroku pravdepodobne zintenzívnia prípravy na ešte väčšie prerušenie dodávok plynu z Ruska.

Problém je aj pokles toku cez Ukrajinu

Údaje zo siete naznačujú, že toky plynu cez Ukrajinu by mohli vo štvrtok klesnúť o viac ako 27 % v porovnaní s predchádzajúcim dňom a dosiahnuť najnižšie hodnoty od konca apríla. To by sa malo dotknúť kľúčovej tranzitnej trasy cez Slovensko a Rakúsko. Dodávky cez Nord Stream 1 po dne Baltického mora do Nemecka, čo je najväčší plynovod z Ruska do Európy, zostávajú stabilné. Ale aj toky z Nórska sa majú vo štvrtok znížiť.

Ukrajinská plynárenská sieť v stredu prestala prijímať ruský plyn na jednom z dvoch kľúčových vstupných bodov, pretože už nemôže kontrolovať príslušnú infraštruktúru na okupovanom území vo východnej časti krajiny. Gazprom uviedol, že nie je schopný presmerovať všetky dodávky na iný vstupný bod. "Európske ceny plynu by mohli zostať na nestálom vzostupnom trende," uviedli analytici Bloomberg Intelligence Patricio Alvarez a Will Hares v poznámke.

Správa pochádza z agentúry Bloomerg.

Po tom, čo Rusko uvalilo sankcie na bývalé dcérske spoločnosti Gazpromu v zahraničí, tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európy výrazne klesol. Rezervácie na prepravu ruského plynu podľa prevádzkovateľa ukrajinskej plynovodnej siete OGTSU vo štvrtok predstavovali len 53,2 milióna kubických metrov (m3). Podľa aktuálneho tranzitného kontraktu sa môže denne cez Ukrajinu prepraviť do Európy maximálne 110 miliónov m3.

Na porovnanie, v utorok (10. 5.) objem rezervácií na tranzit dosiahol 95,8 milióna m3 a v stredu (11. 5.) klesol na 72 miliónov m3, pretože Ukrajina uzavrela jednu vetvu vedúcu cez Luhanskú oblasť, ktorú kontrolujú ruskí separatisti. To znamená, že vo štvrtok dodávky opäť padli o viac než štvrtinu. Nie je jasné, či tento drastický pokles súvisí s ruskými sankciami. V uplynulých týždňoch už viackrát prúdili cez ukrajinský plynovodný systém podobné objemy. Naposledy sa podobne málo (53 miliónov m3) prepravilo 24. apríla.