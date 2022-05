Pre vyššie ceny plynu a elektriny si siahame hlbšie do vrecka: Desivé porovnanie analytikov! TOĽKOTO si priplácame

Od začiatku roka prišlo k rapídnemu zdražovaniu. A to či cien elektriny, plynu, ropy a tým pádom aj benzínu či nafty, ale aj potravín či ďalšieho tovaru či služieb. Dôvod je prostý – rastúca inflácia, za ktorú sprvu mohla najmä ustupujúca pandémia koronavírusu, následne však vojna na Ukrajine, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin. Po tomto agresívnom čine išli ceny mnohých tovarov raketovo hore a vyzerá to tak, že sa ich rast ešte ani zďaleka neskončil.

Inštitút pre ekonomické otázky sa však pozrel na medziročné porovnanie cien vybraných komodít. A zistili, že ceny v mnohých aspektoch išli hore aj o 400 percent. Napríklad, medziročné porovnanie benzínu ukázalo, že cena tejto pohonnej hmoty stúpla o 33 percent. Naopak, nafta, ktorá rastie v poslednom období viac, ako benzín, je v súčasnosti o 50 percent drahšia, ako v rovnakom období minulý rok. Emisné povolenky (či kvóty), prostredníctvom ktorých chce Európska únia znížiť emisie skleníkových plynov vďaka ich spoplatneniu, zdraželi o 100 percent, čiže v porovnaní s minulým rokom sú aktuálne dvakrát drahšie.

Najhoršie však, čo sa týka zdražovania, dopadla elektrina a plyn. Kým elektrina zdražela v medziročnom porovnaní o 250 percent, plyn až o 400 percent. Ide tak o obrovský nárast. Hlavné zdraženie týchto dvoch komodít však nastal začiatkom tohto roka. Kým cena elektriny je do roku 2024 zastropovaná, v prípade plynu to tak nie je. Okrem toho teraz čelí trh s plynom obrovskému tlaku, keďže Rusko zastavilo kohútiky do Poľska a Bulharska a od stredy neprúdi plyn cez jednu cestu.

Dôvodom je, že Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Európy cez stanicu Sochranovka. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) sa však aktuálne netreba obávať nedostatku plynu. Už teraz sa k nám tlačí 12 miliónov kubíkov do zásobníkov, čo je podľa Sulíka vysoký nadpriemer. "Situácia je stabilizovaná," dodal Sulík s tým že v prípade ropy je to podobné. Analytici však na záver dodali, že kým podnikatelia „už vedia o obrovskom náraste v medziročnom porovnaní, domácnosti ešte moc nie“.