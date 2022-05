Musk hovorí o veľkej chybe Twittera: Trumpov zákaz na sociálnej sieti by zrušil

"Tento permanentný zákaz by som zrušil," povedal 50-ročný miliardár na konferencii, ktorú zorganizoval denník Financial Times. Musk pripomenul, že Twitter zatiaľ nevlastní, takže "toto nie je vec, ktorá sa určite stane", píše tlačová agentúra AFP.

Zakladateľ technologickej spoločnosti SpaceX a spolumajiteľ automobilky Tesla hodlá odkúpiť Twitter za 44 miliárd dolárov. Dohodu musia ešte podporiť akcionári a regulačné orgány. Musk chce, aby mal Twitter menej moderovania obsahu a menej zákazov. "Myslím si, že nebolo správne zakázať Donalda Trumpa. Bola to chyba, pretože to odradilo veľkú časť krajiny a v konečnom dôsledku to neviedlo k umlčaniu Donada Trumpa," vyhlásil Musk.

Trumpove kontá na Twitteri, Facebooku a ďalších sociálnych sieťach boli zablokované po útoku jeho priaznivcov na sídlo Kongresu vo Washingtone, ku ktorému došlo 6. januára 2021. Kritici Trumpovi vyčítajú, že k útoku podnecoval aj svojimi statusmi.

Trump založil vlastnú sieť

Musk však považuje trvalý zákaz za "morálne zlé rozhodnutie", ktoré podkopáva dôveru v Twitter ako "online námestie", kde je každý vypočutý. Podľa jeho slov Trump verejne vyhlásil, že na Twitter by sa už nevrátil ani v prípade zrušenia zákazu jeho účtu. Trump medzitým založil vlastnú sieť Truth Social, ktorá začala fungovať vo februári, ale dosiaľ sa mu ju nepodarilo presadiť. Služba je dostupná iba používateľom v USA a Kanade.