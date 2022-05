Otrasná smrť v Tesle: Päťnásobný otec zhorel, vo vnútri ho zamkli elektrické dvere!

Omar Awan, ktorý pracoval ako lekár, zomrel, keď ho polícia nedokázala vyslobodiť z jeho auta po tom, čo vo februári 2019 havarovalo vo floridskom okrese Broward. Žaloba, ktorú podala jeho manželka Liliana, tvrdí, že Tesla je vinná za chybný dizajn Modelu S, čo údajne zabránilo polícii v záchrane jej manžela. Napriek tomu, že Tesla vinu odmieta, policajná správa podaná dôstojníkom, ktorý nehodu vyšetroval, tiež poukazuje na poruchu kľučiek dverí.

Dr. Omar Awan, a 48-year-old anesthesiologist, married to a doctor & father to five children, deserved better from @Tesla & @NHTSAgov to investigate the fiery crash that took his life. It won't be known for *months* if AutoPilot was engaged while the victim gets blamed. $TSLA pic.twitter.com/Y9gjAl2tjY