Nové dôkazy o masakri v Buči: Identity ruských okupantov odhalil aj list! Šokujúce zistenie o ochrankárovi Putina

BUČA – Bol marec, v Buči neďaleko Kyjeva práve kvitli stromy, keď do mesta vtrhli ruskí okupanti. Pohľad na mesto pripomínal zábery z katastrofického filmu, na zemi ležali mŕtvi civilisti, domy miestnych sa premenili na trosky a v areáli cintorínu vznikol masový hrob. Teraz sa začali odkrývať identity tých, ktorí stoja za zverstvami v tomto ukrajinskom meste. Pomohli k tomu rôzne nástroje, ale aj nájdený milostný list!

Po tom, ako celý svet obleteli zábery a informácie z masakru v ukrajinskej Buči, sa rozhodli ukrajinskí a medzinárodní vyšetrovatelia vyšetrovať tieto zverstvá ako vojnové zločiny. Okrem toho identifikujú telá obeti, ktoré ruskí vojaci pochovali do masových hrobov. Agentúra Reuters však teraz prišla s informáciami o vojakoch, ktorí besnili na Ukrajine. Informoval o tom portál Daily Mail. Stopy vedúce k identifikácii osôb sú podľa slov agentúry mimoriadne dôležité, pričom ukazujú na to, že za masakrom v Buči stojí elitná polovojenská jednotka, ktorá sa hlási k bývalému ochrankárovi ruského prezidenta Vladimira Putina.

Rovnako tu pôsobili aj čečenské jednotky napojené na silného vodcu ruského regiónu, či vojaka, ktorého sa podarilo identifikovať vďaka milostnému listu. Ten našli v ruinách budovy. Medzi okupačnými jednotkami údajne boli aj príslušníci ruských bezpečnostných síl Viťaz, „Viťaz, ktorého prítomnosť v Buči je tu po prvý raz odhalená, je pod velením Národnej gardy Rosgvardiya. Jej šéf Viktor Zolotov je bývalým Putinovým ochrankárom a zodpovedá priamo ruskému prezidentovi,“ upozornili reportéri.

Naopak, nájdený milostný list pomohol spojiť 76. gardovú letovú útočnú divíziu s masakrom v Buči, ktorú Putin v roku 2014 vyznamenal z plnenie bojových misií na východe Ukrajiny. Samotná divízia patrí pod ministerstvo obrany na čele so Sergejom Šojgu, blízkym priateľom Putina. Rovnako vďaka analýze videí zistili, že v meste pôsobili minimálne tri čečenské jednotky napojené na Ramzana Kadyrova, podporovateľa Putina.

Podľa slov miestnych museli mnohí dlhé dni zdieľať svoje domovy s ruskými vojakmi. Jeden z nich bol aj 50-ročný inžinier Vitalij Žyvotovskyj, pričom on, jeho dcéra a sused, ktorého dom rovnako obsadili, sa zdržiavali v pivnici. Po čase začali do inej miestnosti v suteréne znášať zajatcov s vrecami na hlavách, ktorých strážili vojaci. Nemohli sa tak s nimi rozprávať. Jedného z nich zbili na jeho pozemku, pretože v roku 2014 proti nim bojoval po tichej vojne, ktorú rozpútal Putin na východe Ukrajiny. „Počul som zvuky lámania kostí a bitia. A krik, veľa kriku,“ povedal Žyvotovskyj. Krátko na to počuli výstrely a už len ticho. Po zhruba týždni sa im podarilo ujsť z domu.

Keď sa však vrátili, značná časť ich domu bola vypálená a preukazy totožnosti ukrajinských vojakov, ktorých evidentne vypočúvali. V miestnosti však našiel aj list venovaný vojakovi Aleksandrovi Logvinenkovi, výsadkárovi z Pskova na východe Ruska. Odosielateľkou bola Oksana Rybaková, ktorá sa obávala o život vojaka. „Je dobré, že si blízko, blízko v mojom srdci, ale si aj ďaleko. Slúžiš našej vlasti a chrániš nás. Som na teba hrdá,“ napísala Rybaková, ktorá na spodnej časti listu zanechala odtlačok rúžu. Preukaz totožnosti, naopak, patril 23-ročnému Konstantinovi Vladimirovičovi Koršunovovi, rovnako patrí k bezpečnostným silám Viťaz.

S Čečencami, ktorí pôsobili v Buči, mala dočinenia aj Iryna, jej otec Abramov a manžel Oleh. Po otázke, či sú nacisti, im Čečenci zapálili dom a nariadili Olehovi sa zvliecť a kľaknúť si na zem. Následne ho strelili do spánku. Iryna kričala, aby ju zabili tiež, ale prežila.

Reportéri agentúry strávili v meste celkovo 90 dní, počas ktorých absolvovali rozhovory s miestnymi obyvateľmi, prezerali si audiovizuálne záznamy či dokumenty, ktoré Rusi po sebe zanechali. Dokazovať to má preukaz totožnosti, ktorý reportéri našli v Buči.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už dávnejšie tvrdil, že príbeh o masakri v Buči je vymyslený a falošný. Ukrajinská prokuratúra uviedla, že vyšetruje viac ako 9000 potenciálnych vojnových zločinov ruských síl v konflikte a stíhajú stovky podozrivých. Možné porušovanie ľudských práv vo vojne preveruje aj Medzinárodný trestný súd. Ukrajinská generálna prokurátorka v apríli oznámila, že identifikovala 10 ruských vojakov podozrivých zo spáchania zneužívania civilistov v meste Buča.

Kancelária ukrajinského generálneho prokurátora v reakcii na žiadosť o komentár odkázala agentúru Reuters na okresného prokurátora pre Buču, ktorý uviedol, že viac ako 120 príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní už viedlo v meste rozhovory s viac ako 1400 svedkami a obeťami. Prokurátor uviedol, že v súčasnosti sa vyšetruje 323 trestných konaní.