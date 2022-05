Žena s otvorenou zlomeninou zomrela po týždňoch trápenia, muž jej sanitku nezavolal: Šokujúci dôvod! Nechcel platiť

ČESKÁ LÍPA – Slovák svojej partnerke, ktorá utrpela otvorenú zlomeninu, neprivolal záchranku. To sa žene stalo osudným a, žiaľ, zraneniu po niekoľkých týždňoch chradnutia doma podľahla. Šokujúci je však dôvod, prečo k tragédii došlo a to je obava z toho, že by musel muž za výjazd záchranky platiť zo svojho, keďže žena nebola v Českej republike poistená.

Dvojica pôvodom zo Slovenska sa usadila u našich susedov v Českolipsku, kde zdieľali spoločnú domácnosť. „ Zatiaľ čo on pracoval a mal pravidelný finančný príjem, ona, žena stredného veku, nebola v Česku nikde zamestnaná a nemala u nás uzatvorené zdravotné poistenie. Potom, čo jej ponúkol bývanie, sa starala o domácnosť a on zase zaisťoval to, aby na jej chod mali peniaz,“ priblížila život páru česká policajná hovorkyňa Ivana Baláková. Upozornil na to portál iDnes.cz.

T oto súžitie fungovalo v pokoji až do februára tohto roka. Vtedy žena doma nešťastne spadla a utrpela pritom otvorenú zlomeninu krčka ramena. „ Hoci išlo o veľmi bolestivé zranenie, z ktorého jej trčali von kosti, lekára nekontaktovala a neurobil to ani jej spolubývajúci, ktorému zhruba tri týždne pred očami chradl a,“ uviedla hovorkyňa.

Rana jej začala postupne hnisať a žena doslova chradla. V posledných dňoch už nejedla ani nepila a nebola už schopná ani len vstať z postele. Lekársku pomoc ale napriek tomu nik z dvojice nevyhľadal. „Muž ju liečil podávaním liekov na bolesť a ranu jej dezinfikoval peroxidom. Živú ju naposledy videl 16. marca pred odchodom na nočnú smenu do práce. Keď sa nasledujúce ráno vrátil z práce domov, už nežila,“ dodala polícia. Až po tomto strašnom náleze konečne vytočil číslo 112.

Šokujúce je vysvetlenie, prečo tak neurobil skôr. Dôvodom mal byť strach z toho, že by musel výjazd záchranky zaplatiť za ňu, keďže žena nemala v Česku uzatvorené zdravotné poistenie. V dôsledku neposkytnutia pomoci sa ale u ženy rozvinul septický šok a ten spoločne s ďalšími nepriaznivými faktormi viedol až ak úmrtiu.

P aradoxom je, že p odľa hovorcu krajských záchranárov Michaela Georgieva by muž neplatil výjazd, pokiaľ žena bola poistená na Slovensku alebo v inej krajine Európskej únie. „Výjazd by sa zaplatil z poistenia v jej krajine,“ vysvetlil. Ak však poistenie nemala ani tam, tak by skutočne za tento výjazd musela zaplatiť ona alebo jej partner. To, či bola postená inde, však známe nie je.