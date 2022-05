Systém zdravotného poistenia je hrdzavé a deravé potrubie, tvrdí ÚDZS

BRATISLAVA - Systém verejného zdravotného poistenia na Slovensku, do ktorého išlo vlani okolo šesť miliárd eur zo zdravotných odvodov, je podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) hrdzavé a deravé potrubie. Jeho stav považuje za alarmujúci. Upozorňuje na to v správe o činnosti úradu za minulý rok. V návrhu riešení hovorí o dodržiavaní európskych štandardov aj o potrebe analýzy zákazu krížového vlastníctva v zdravotníctve.

Najväčšie diery v potrubí vidí ÚDZS v hospodárení zdravotných poisťovní, poukazuje na súkromnú Dôveru. Upozornil, že aj vďaka sporným účtovným operáciám dosiahla v rokoch 2010 až 2020 hrubý zisk z poskytovania zdravotnej starostlivosti viac ako 900 miliónov eur a vyplatila čistý zisk po zdanení vo výške 700 miliónov eur. "Aj napriek viacerým opravám hodnoty poistného kmeňa, naposledy vo výške 63 miliónov eur v roku 2020, existujú závažné dôvody predpokladať, že vlastné imanie tejto poisťovne bolo aj k 31. decembru 2020 nadhodnotené o približne 150 miliónov eur," tvrdí ÚDZS. Priblížil, že čaká na konečný výsledok kontroly Finančnej správy SR začatej v júni 2020.

ÚDZS poukazuje, že aj keď Dôvera v minulosti nedisponovala dostatočnou likviditou na výplatu stámiliónových ziskov v prospech vtedajšieho spoluakcionára spoločnosti Prefto Holding Limited, registrovanej na Cypre, úrad so súhlasom ministerstva financií v rokoch 2011, 2013 a 2018 schválil ďalšie bankové úvery na ich výplatu. To podľa úradu pravdepodobne umožnilo ďalšiu eróziu kapitálu a likvidity v tom čase už druhej najväčšej poisťovne. "Nefungujúce a nedostatočne regulované potrubie troch zdravotných poisťovní, do ktorého už tieklo niekoľko miliárd eur ročne, dramaticky hrdzavelo," konštatuje ďalej v správe.

Unikátna dominancia jedného súkromného subjektu

Za kľúčové faktory na obnovu celého systému považuje ÚDZS aj analýzu zákazu krížového vlastníctva a implementáciu DRG systému v súlade s európskym štandardom tak, aby poisťovne preplácali celkové náklady nemocníc, počnúc férovo nastavenými platmi všetkých zdravotníckych pracovníkov a naštartovanie celého procesu cenotvorby aj pre ambulantný sektor.

Krížové vlastníctvo v sektore zdravotníctva považuje úrad tiež za kľúčový faktor vyžadujúci si reguláciu akéhokoľvek odvetvia, ktoré je vystavené koncentrácii. Upozorňuje, že výsledkom opomenutia zákazu krížového vlastníctva pri reforme zdravotníctva v roku 2003 je unikátna dominancia jedného súkromného subjektu, ktorá v európskom systéme zdravotníctva nemá obdobu. Priblížil, že investičný fond Penta Investments má cez svoju skupinu spoločností zásadný vplyv na súkromný sektor slovenského zdravotníctva cez najväčšiu sieť lekární, najväčšiu sieť súkromných nemocníc a významnú sieť polikliník. "V neposlednom rade na všetkých kohútikoch naprieč týmito kanálmi stojí ZP Dôvera," skonštatoval.

Kým pred "razantným" vstupom Penty do slovenského zdravotníctva v roku 2010 predstavoval čistý majetok v rukách piatich fyzických osôb jednu miliardu eur, v roku 2020 narástol podľa ÚDZS až na 2,5 miliardy eur. "Je možné predpokladať, že k viac ako polovici tohto nárastu mohlo prispieť deravé potrubie slovenského zdravotníctva," doplnil.

Poisťovniam podľa európskeho štandardu chýbajú stovky miliónov eur

Úrad zároveň upozorňuje, že nekonaním zodpovedných inštitúcií ako ministerstiev zdravotníctva, financií a Národnej banky Slovenska poisťovniam podľa európskeho štandardu chýbajú stovky miliónov eur a dve nemajú dostatočnú likviditu, často ju vykazujú len na pár týždňov prevádzky. "Európsky štandard regulácie zdravotných poisťovní na Slovensku považujeme za ďalší kľúčový faktor pre riadne fungovanie verejných financií a celého slovenského zdravotníctva," zdôraznil ÚDZS. Chce pre tento rok rokovať so zodpovednými inštitúciami o okamžitej implementácii medzinárodného štandardu.

"Systém verejného zdravotného poistenia nesmie ďalej hrdzavieť. Na základe platového automatu bude aj tento rok nevyhnutné zvýšiť platy zdravotníckych pracovníkov, ide však len o uhasenie malého ohňa a nerieši dlhodobú udržateľnosť systému. Vymeniť musíme systémovo celé potrubie, iná cesta než európsky štandard pre toky dnu aj von z neho v našich podmienkach nie je prípustná," zhrnul úrad. Kritizuje aj doterajšie obmedzené možnosti na riešenie jeho agendy, a to kontroly systému verejného zdravotného poistenia.