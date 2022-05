Ruský generál tvrdí, že bojujú proti celému svetu: Prirovnanie k druhej svetovej vojne

Zástupca veliteľa Ústredného vojenského okruhu pre politické záležitosti, Generál Rustamov Minnekaevov, sa vyjadril, že "teraz sme vo vojne s celým svetom. Presne tak to bolo aj vo Veľkej vlasteneckej vojne". Nadviazal na neho petrohradský guvernér Alexander Beglov: "Celá Európa, celý svet bol vtedy proti nám. Blokádu Leningradu držalo počas vojnových rokov trinásť európskych štátov. Boli to krajiny, ktoré sa teraz snažia spoločne so Spojenými štátmi zablokovať náš postup na Ukrajine. Nacistom dodávajú zbrane, rovnako ako to robili ich otcovia a starí otcovia."

Mnohí Rusi sú si vedomí, že ide o oficiálne prejavy štátnikov. Obávajú sa preto, že v blízkej budúcnosti budú čeliť novému školiacemu systému, píše ruský opozičný denník Novaya Gazeta. Je priam očividné, že ruské štátne spravodajstvo sa v prípade "špeciálnej operácie" na Ukrajine opiera takmer vždy o vlasteneckú vojnu (druhá svetová vojna). Po prvýkrát sa toto spojenie objavilo už v roku 2014, keď v televíznych propagandistických reláciách o Ukrajine zazneli odkazy na "nacistov". V roku 2022 sa analógia Veľkej vlasteneckej vojny stala najdôležitejším nástrojom pri mobilizácii ruskej spoločnosti.

Protihitlerovská koalícia

Počas druhej svetovej vojny sa vytvorila protihitlerovská koalícia, ktorá v januári 1942 zahŕňala 25 štátov. Boli nimi USA, ZSSR, Veľká Británia, Čína, Kanada, Austrália, Nový Zéland, India, množstvo krajín Strednej a Latinskej Ameriky, ako aj exilové vlády Nemcami okupovaných európskych štátov: Belgicko, Československo, Grécko, Nórsko, Holandsko, Poľsko, Juhoslávia a Luxembursko. Neskôr sa k nim pridali ďalší, celkový počet dosiahol číslo 53. Na druhej strane stáli krajiny Osi (Nemecko, Taliansko, Japonsko). Nacistom pri blokáde Leningradu dodávali zbrane len tie krajiny, ktoré boli priamo okupované Nemeckom. Na tieto účely pracovalo domáce obyvateľstvo nedobrovoľne v továrňach na výrobu zbraní.

V súčasnosti nemá Kremeľ takmer žiadnych spojencov. Súdiac podľa hlasovania vo Valnom zhromaždení OSN z 2. marca tohto roku sú na strane ruskej invázie iba štyri krajiny - Bielorusko, Severná Kórea, Sýria a africká Eritrea.

Na druhej strane stojí 141 krajín sveta, medzi nimi aj Srbsko a Maďarsko, ktoré sa zdajú byť so svojím politickým smerovaním naklonené Moskve vo viacerých otázkach. Spojené štáty, Veľká Británia a Poľsko, ktoré bojovali proti Nemecku počas druhej svetovej vojny, poskytujú Ukrajine vojenskú pomoc. Porovnávať súčasný stav s obdobím medzi rokmi 1939 až 1945 je preto viac ako zarážajúci.