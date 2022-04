VIDEO Hrozivá predpoveď analytikov: Mobilizácia, chystá sa Putin už o pár dní vyhlásiť vojnu Západu?

MOSKVA/LONDÝN - Deviaty máj sa pre Rusov každoročne stáva prehliadkou osláv Dňa Víťazstva po druhej svetovej vojne. Analytici predpovedajú, že Putin túto príležitosť využije na vyhlásenie víťazstva na Ukrajine. Jeho sily však od začiatku invázie zaznamenali menší pokrok, než sa očakávalo. Mal by sa preto svet pripraviť na prekvapujúce vyhlásenie ruského vodcu?

Britský minister obrany Ben Wallace tvrdí, že "Putin môže prehliadku pri príležitosti Dňa Víťazstva využiť na vyhlásenie vojny 'svetovým nacistom' a mobilizáciu svojich rezerv". Informuje o tom britský Daily Mail.

Plány ruského prezidenta

Putin spustil inváziu na Ukrajinu 24. februára a nazval ju "špeciálnou vojenskou operáciou" na "denacifikáciu" svojho suseda. Keďže ruská armáda v prvej fáze ofenzívy zlyhala, Moskva zamerala svoje úsilie na dobytie východnej a južnej časti Ukrajiny. Rovnako ako v prvých mesiacoch invázie sa však ruské sily stretávajú s ťažkým odporom ukrajinskej armády. Niektorí analytici predpovedali, že Putin sa chce dostať do pozície, aby mohol 9. mája vyhlásiť nejakú formu víťazstva. No vzhľadom na vývoj konfliktu a fakt, že do osláv ostáva už len niekoľko dní, je takýto scenár len málo pravdepodobný.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP/Pavel Golovkin

Wallace sa však v rozhovore pre britské rádio LBC vyjadril, že Putin by mohol využiť príležitosť na vyhlásenie novej vojny "svetovým nacistom". Jeho cieľom je povzbudenie ruského ľudu v ďalšom útoku proti Ukrajincom. "Neprekvapilo by ma, keby deviateho mája vyhlásil, že ,'sme vo vojne so svetovými nacistami a musíme masovo zmobilizovať ruský ľud'. Putin, ktorý na Ukrajine zlyhal takmer vo všetkom, sa môže stať rakovinou pre obyvateľov Ruska," pokračoval.

Ako získať podporu ľudu?

Britský minister obrany sa vyjadril, že hoci nemá žiadne spravodajské informácie, ktoré by potvrdili jeho prognózu, opiera ju o predchádzajúce vyjadrenia ruského vodcu. "Videli sme množstvo Putinových vyhlásení o tom, že sa z toho stala vojna a 'nacisti sú všade, nielen na Ukrajine, NATO je plné nacistov'". Podľa Wallacea sa teraz Putin stiahne a bude žiadať ruský ľud o podporu v boji proti nacistom. Minister obrany kritizoval "úbohé pokusy" Kremľa zakryť svoje straty a dodal, že ak by Rusko nariadilo masovú mobilizáciu rezerv, priznalo by tým svoje zlyhanie.

Začiatkom tohto týždňa Putin vyhlásil, že použije jadrové zbrane proti každej krajine, ktorá sa odváži zasiahnuť do ruskej vojny na Ukrajine. Odpoveď pre každého, kto ohrozuje Rusko, bude podľa neho blesková a smrteľná. "Ak má niekto v úmysle zasahovať do toho, čo sa deje mimo jeho územia, musí rátať s tým, že to predstavuje neprijateľnú strategickú hrozbu pre Rusko. Náš protiúder bude bleskový."

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/Daniel Veselský, AP Photo/Efrem Lukatsky

Briti sa neboja

Wallace však povedal, že Spojené kráľovstvo sa necíti "otrasené" Putinovými hrozbami, a namiesto toho privítal alianciu 30 krajín NATO. "Nebojím sa ho a myslím, že by sme mali byť vďační, že máme odstrašujúci prostriedok v podobe jadrového arzenálu," povedal britský minister obrany. Zatiaľ čo viaceré krajiny si pripomínajú výročie spoločného víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne 8. mája, v Rusku bolo kvôli časovému posunu už 9. mája. Všetky bojové akcie sa skončili v utorok 8. mája 1945 o 23:01 stredoeurópskeho času. V krajinách sovietskeho bloku vrátane Ruska však bol už ďalší deň.

Reakcia na predĺženie vojny

Vyjadrenia pána Wallacea prišli po tom, čo ministerka zahraničných vecí Veľkej Británie Liz Trusová povedala, že vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť o ďalších päť až desať rokov. Pre mnohých Ukrajincov trvá vojna už osem rokov, keďže v roku 2014 Ruko anektovalo Krym a podporilo separatistov vo východnej oblasti Donbasu. Trusová vyhlásila, že cieľom by malo byť vyhnanie Ruska z celej Ukrajiny.

Galéria fotiek (4) ministerka zahraničných vecí Veľkej Británie Lizz Trusová

Zdroj: SITA/AP/Victoria Jones

Od anexie Krymu je medzinárodné spoločenstvo presvedčené o tom, že Rusko sa musí stiahnuť z ukrajinského územia. Kríza na Ukrajine by mala byť katalyzátorom na prepracovanie prístupu Západu k medzinárodnej bezpečnosti. Spojené kráľovstvo potrebuje posilniť svoju armádu, budovať spojenectvá so slobodnými národmi po celom svete a využiť ich ekonomickú silu na odstrašenie agresorov, ktorí "nehrajú podľa pravidiel".

G7 a Čína

Skupina popredných priemyselných krajín G7 by mala pôsobiť ako "ekonomické NATO" brániace kolektívnu prosperitu, zatiaľ čo Severoatlantická aliancia musí byť pripravená otvoriť svoje brány štátom ako Fínsko a Švédsko. Trusová reagovala aj na ázijského spojenca Ruska. "Čína nie je nepriepustná. Potrebuje vzťahy v rámci G7. Pri Rusku sme jasne ukázali, že ak dôjde k porušeniu medzinárodných dohôd, je nutné niesť za to následky," dodala.