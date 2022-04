VIDEO Mrazivé slová pravnučky Nikitu Chruščova: Možný scenár, akým Putin plánuje vyhrať vojnu na Ukrajine

NEW YORK - Nina Chruščovová, pravnučka zosnulého sovietskeho vodcu Nikitu Chruščova, varovala, že Rusko môže byť pripravené použiť na Ukrajine jadrové zbrane. Ako profesorka medzinárodných vzťahov na The New School v New Yorku vyjadrila svoje obavy, že Vladimír Putin je ochotný pre dosiahnutie víťazstva urobiť prakticky čokoľvek.

"Keďže existujú rôzne teórie o tom, ako ďaleko je Rusko schopné zájsť, aby na Ukrajine vyhralo, treba sa pripraviť asi na všetko. Jadrové zbrane boli súčasťou rozhovorov na oboch stranách - na strane Ruska aj Západu. Ich použitie teda prichádza do úvahy," povedala Nina Chruščovová pre Newsweek. Zároveň ale dodala, že jej názory nie sú žiadnou predpoveďou do budúcnosti.

"Chcem byť čo najúprimnejšia. Nehovorím, že sa to stane, ale pokiaľ ide o možný scenár, nie je nepredstaviteľný". Vojna na Ukrajine je podľa profesorky naozaj tá, ktorú Putin plánuje vyhrať za každú cenu. Rusko sa preto dostáva do bodu, kedy potrebuje vyhlásiť víťazstvo. "Za týmto účelom bude možno musieť použiť taktické jadrové zbrane. Nepredpokladám to, ale mohla by to byť jedna z možností, ktorú sa rozhodnú zrealizovať."

Krátko predtým, ako Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu, Putin varoval západné štáty, aby sa vyhýbali konfliktu a uviedol, že svoje jadrové sily uvádza do zvýšenej pohotovosti. Každá krajina, ktorá vstúpi do vojny na Ukrajine, bude podľa ruského prezidenta čeliť následkom, "ktoré nikdy vo svojej histórii nezažili".

Ruskí prezident Vladimir Putin a ruský premiér Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident, ktorý v súčasnosti pôsobí ako podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady, v marci informoval o viacerých spôsoboch, akými by Rusko mohlo byť "oprávnené" použiť svoj jadrový arzenál dokonca aj proti štátom, ktoré používajú iba konvenčné zbrane.