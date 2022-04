FOTO Putin mal svojej dcére (36) nakázať domáce väzenie: Dôvod, prečo jej nedovolil opustiť Rusko

MOSKVA - Obáva sa Vladimír Putin, že ho opustia jeho vlastní príbuzní? Kremeľský despota vraj zabránil svojej dcére Mariji Vladimirovne Voroncovovej vycestovať do zahraničia. Strach, že sa 36-ročná žena už nevráti do Ruska, je príliš veľký.

Odkedy Vladimir Putin koncom februára rozpútal vojnu na Ukrajine, každodenný život ruskej elity je veľmi problematický. Medzinárodné sankcie sťažujú život najmä ruským superboháčom, ktorí už viac nemôžu cestovať, kam si zmyslia, dopriať si luxus a rozhadzovať milióny.

Po ruskej invázii na Ukrajine sa ocitla na sankčnom zozname aj prezidentova dcéra Marija Vladimirovna Voroncovová a je tak považovaná za "personu non grata". Z nedávnej správy na telegramovom kanáli "General SVR" ale vyplýva, že ani jej vlastný otec jej neverí. Mariju mal totiž umiestniť do domáceho väzenia a zabrániť jej vycestovať do zahraničia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Pôvodne chcela mladá Ruska, ktorá je zodpovedná za chod štátom financovaných programov zameraných na genetický výskum vycestovať do zahraničia pri príležitosti svojich 37. narodenín. Chcela ich osláviť so svojím novým partnerom Jevgenijom Nagorným. Otec Vladimir jej ale údajne zakázal vycestovať, píšu britské médiá.

Šéf Kremľa sa zrejme príliš obával, že jeho dcéra sa po zahraničnej ceste nebude môcť vrátiť do Ruska. Na žiadosť Marije opustiť krajinu kvôli plánovanej dovolenke preto zareagoval neoblomným odmietavým postojom a namiesto toho nariadil, aby jej bola poskytnutá ešte väčšia ochrana.