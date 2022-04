VIDEO priživuje špekulácie o Putinovom zdraví: Dôkaz, že trpí vážnym ochorením?!

Okrem množiacich sa vyhlásení, že Putin stratil kontakt s realitou, sa v pravidelných intervaloch ozývajú hlasy, že Putin má zdravotné problémy. Bitský denník The Times napríklad informoval, že ho sprevádza brigáda lekárov vrátane špecialistu na štítnu žľazu, ktorý prezidenta navštívil nespočetne veľakrát v rokoch 2016 až 2020, keď bol vo svojej rezidencii pri Čiernom mori. Kremeľ však koncom roka 2020 teóriu o rakovine odmietol ako nepravdivú.

Zábery zo štvrtkového stretnutia Putina so Šojguom teraz podnietili špekulácie, že prezident trpí Parkinsonovou chorobo. Vidno na nich, ako sa Putin, ktorý v októbri dovŕši 70 rokov, držal stola medzi ním a ministrom a zosunul sa na stoličku. "Myslím si to len ja, alebo naozaj Putin vyzerá menej zdravo s každým ďalším dňom vojny?" pýta sa na Twitteri reportérka ukrajinského webu The Kyiv Independent Illia Ponomarenko. "Vidím drastický rozdiel medzi dneškom a koncom februára."

Is this just me or Putin really looks less healthy and sound with each and every day of the war?

I can see a drastic difference between now and late February. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 21, 2022

Možno je na pokraji kolapsu

Experti na reč tela sa domnievajú, že z vystúpení šéfa Kremľa už dávno mohli vyčítať, že by mohol byť na pokraji kolapsu. Vyzerá, že nedokáže stáť rovno a každú chvíľu sa zosunie na zem. Ani jeho pohľad nie je príliš sústredený. Často sa pozerá dolu a na stranu, na stôl a podlahu a len zriedka sa pozerá na svojich podriadených. "Informovala som, že Vladimir Putin má Parkinsonovu chorobu a tu ho môžete vidieť, ako sa drží stola, takže jeho trasúca sa ruka nie je viditeľná, no nedokáže zabrániť tomu, aby klepal nohou," napísala vo štvrtok na Twitteri bývalá britská poslankyňa Louise Menschová odkazujúc na článok, v ktorom v marci napísala, že Putin sa zrejme snaží zatajiť, že má Parkinsona.

PS: I reported, Vladimir Putin has Parkinson’s disease and here you can see him gripping the table so that his shaking hand is not visible but he cannot stop his foot from tapping. https://t.co/BCRQzB9haP https://t.co/Yq2GbLxyfo — Louise Mensch 🇺🇸🇺🇦 (@LouiseMensch) April 21, 2022

Podľa odborníkov to môže dokazovať niekoľko znakov: Putinova nafúknutá tvár, jeho chôdza a tiež zmeny v správaní. Extrémne dlhý konferenčný stolík, pre ktorý šéf Kremľa už zožal na internete posmech, tiež údajne naznačuje, že prezidentovi je blízky kontakt nepríjemný.

"Vzdialenosť naznačuje, že nechce dovoliť priame sociálne porovnávanie so svojimi hosťami, ktorí môžu byť v lepšej fyzickej kondícii," povedal pre anglický Express odborník na reč tela Erik Bucy.