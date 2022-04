Bývalý ruský minister prezradil: V tomto momente by mohol Putin použiť jadrové zbrane!

Vladimir Putin už viac ako sedem týždňov vedie svoju nemilosrdnú agresívnu vojnu proti susednej Ukrajine. O rýchlom víťazstve nad krajinou prezidenta Volodymyra Zelenského nemôže byť ani reči. Ukrajinskí obrancovia kladú útočníkovi obrovský odpor. Znovu a znovu sa dá dočítať o neúspechoch Putinovej armády. Najnovšie však nad Európou visí ešte horšie Putinovo varovanie. Mohol by skutočne spustiť jadrový úder proti Ukrajine, aby sa vojna týmto spôsobom ukončila?

Vyhráža sa použitím jadrových bômb

Putin už poslal do vzduchu štyri ruské jadrové bombardéry Tupolev Tu-95, ktoré videli v ruskom regióne Kaluga. Moskva ale už skôr použila bombardéry s dlhým doletom, aby zasiahla Kyjev nejadrovými riadenými strelami. Bývalý ruský minister zahraničia v súvislosti s možným použitím jadrových zbraní zaujal stanovisko s výhražným vyhlásením.

Galéria fotiek (2) Satelitné snímky ukazujú presúvanie ruskej armády

Zdroj: SITA/Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP

Andrej Kozyrev, minister zahraničných vecí Putinovho predchodcu Borisa Jeľcina, pre Fox News povedal, že Putin začne jadrovú vojnu, ak sa bude domnievať, že jeho krajina je "existenčne ohrozená". Kozyrev nechcel úplne vylúčiť použitie jadrových zbraní. Ako príklad uviedol: "Ak je Rusko alebo niektorá z týchto krajín naozaj ohrozená vo svojom srdci, existenčne to znamená, ak do Moskvy prídu jednotky NATO, potom sa pravdepodobne uchýlia k jadrovým zbraniam."

Putinov jadrový útok po porážke v Donbase?

Nasadenie jednotiek NATO vo vojne na Ukrajine bolo vždy jednoznačne vylúčené. Aj pre Kozyreva je to jasné. "Za súčasných okolností neexistuje existenčné ohrozenie Ruska." Iný odborník však varuje, že situácia sa môže rýchlo zmeniť. Podľa Brenta Sadlera, člena think-tanku Heritage Foundation, by Putinovi mohla na taktický jadrový úder stačiť "drvivá vojenská porážka" v Donbase. "Toto by mohol byť prípad, keď by sa mohla zvážiť taktická jadrová zbraň, ktorá by preukázala odhodlanie a v podstate zvrátila všetky trendy v ruskej armáde."