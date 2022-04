Nová hrozivá zbraň v rukách Putina: Jadrová strela môže zasiahnuť akýkoľvek cieľ na svete

Rusko má novú ICBM – a USA o ňom vedeli: Podľa amerického ministerstva obrany Moskva vopred informovala USA o teste ICBM. Kremeľ „náležite oznámil Spojeným štátom, že plánuje test ICBM“, ako súčasť svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o jadrovom odzbrojení New Start, uviedol v stredu vo Washingtone hovorca Pentagonu John Kirby. Skratka ICBM znamená Intercontinental Ballistic Missile.

Rusko uprostred vojny na Ukrajine otestovalo svoju novú ICBM typu Sarmat. NATO používa pre tieto rakety kódové označenie SS-X-30 Satan 2. "Takéto testy sú rutinné a nie sú prekvapením," povedal hovorca Pentagonu John Kirby. Test sa nepovažuje za hrozbu pre USA alebo ich spojencov.

Footage from Russian Defense Ministry appearing to show the testing of a SARMAT ICBM, apparently filmed earlier today. 20/4/2022 pic.twitter.com/KGjEz9SPFq