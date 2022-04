Ruská invázia zničila alebo poškodila do 30 percent ukrajinskej infraštruktúry

Galéria fotiek (1) Vojnou zničená Ukrajina

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexei Alexandrov

KYJEV - Ruská invázia na Ukrajinu zničila alebo poškodila do 30 % ukrajinskej dopravnej infraštruktúry, pričom škody sa odhadujú na 100 miliárd USD (91,93 miliardy eur). Uviedol to ukrajinský minister infraštruktúry Oleksander Kubrakov, podľa ktorého by sa rekonštrukcia dala za určitých podmienok zvládnuť do dvoch rokov, pričom na financovanie opráv by sa mali využiť zmrazené ruské aktíva. Informuje o tom agentúra Reuters.