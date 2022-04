Budúcnosť bude závisieť od vývoja konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou: Možné sú tri scenáre

Podľa Kataríny Kolekovej, hovorkyne KPMG na Slovensku, prvý scenár predpokladá, že svetové ceny ropy budú o 30 eur vyššie ako pred eskaláciou krízy a ceny plynu v Európe vzrastú o 50 %. Globálne ceny potravín by mali stúpnuť pri tomto scenári o 5 %.

Horší scenár počíta s 10-percentným nárastom globálnych cien potravín

Pesimistickejší scenár spoločnosti podľa nej predpokladá, že svetové ceny ropy porastú o 40 eur. Ceny plynu v Európe dosiahnu 100-percentný nárast a zvyšok sveta by mal rátať s 50-percentným nárastom cien. Tento scenár tiež počíta s 10-percentným nárastom globálnych cien potravín. Oba scenáre zahŕňajú 23-percentný nárast priemerných cien kovov a 4-percentný nárast nákladov na poľnohospodárske vstupy. Rátajú aj s vyššími investičnými rizikovými prémiami a dodatočnými vládnymi výdavkami v Európe.

Lepší scenár predpokladá, že sa vojenský konflikt vyrieši čo najskôr

Pozitívny scenár podľa Kolekovej predpokladá, že sa vojenský konflikt vyrieši čo najskôr. Ceny by sa v tomto prípade vrátili na úroveň zo začiatku februára 2022 a obnovili by sa výrobné a obchodné toky. "Pred vypuknutím vojny na Ukrajine boli krajiny po pandémii v rôznych fázach svojej ekonomickej obnovy. Ozbrojený konflikt má však ďalekosiahle negatívne dôsledky pre všetky národy. Problémy s dodávateľským reťazcom sa presunuli z post-covidových na bezprostrednú hrozbu s potenciálnym nedostatkom zemného plynu, kovov a obilnín. Môže to mať devastačný vplyv na niektoré z najchudobnejších miest a ľudí na svete. Znásobia sa tak dlhodobé výzvy pre kolektívnu ekologickú obnovu planéty. Do toho všetkého sa inflácia stane hlavnou témou a hrozí celosvetová kríza životných nákladov," doplnil Kenneth Ryan, vedúci partner KPMG na Slovensku.