WHO varuje pred novými variantmi KORONAVÍRUSU: Ak budeme mať smolu, tak...

Kate O'Brienová (59), riaditeľka očkovacieho programu WHO, varovala vlády na celom svete pred príliš skorým uvoľnením opatrení na potlačenie koronavírusu. "Pandémia sa ešte určite neskončila."

Belgický biológ Tom Wenseleers pomocou grafiky na Twitteri ukazuje, ako sa zrýchľuje vznik nových variantov: "Nové (sub)varianty každých pár mesiacov, v ktorých sa, dúfajme, vždy zníži závažnosť priebehu nákazy."

The subsequent selective sweeps we see every 3 months now are quite remarkable: this is evolution in action. I guess that's what the endemic equilibrium will look like: new (sub)variants sweeping the planet every couple of month, but with severity hopefully continuing to go down. pic.twitter.com/IBD6io190T