Nový druh OMIKRONU: Mikas vysvetľuje... Je infekčnejší a máme ho už aj na Slovensku! Je dôvod na obavy?

Aj na tieto otázky odpovedal pre Topky hlavný hygienik Ján Mikas. V prípade nového druhu omikronu XE ide o tzv. rekombinant, teda o kombináciu subvariantov BA.1 a BA.2. Stretnúť sa môžete aj s druhmi XD a XF, no ide takisto o rekombinanty. Tieto druhy máme už aj na Slovensku. Podľa doterajších dát je ešte infekčnejší, než boli jeho predchodcovia.

Delta už na Slovensku nemáme

Na Slovensku aktuálne dominuje subvariant omikronu BA.2. Tvorí až 84 percent zo všetkých sekvenovaných vzoriek. Pôvodný omikron je u nás v zastúpení 16 percent a variant delta už nedetegovali ani v jednej vzorke, čo je potešujúca správa. Práve delta variant mal na svedomí ťažký priebeh a tisícky úmrtí.

Odborníci však upozorňujú na to, že uvoľňovanie opatrení neznamená, že koronavírus zmizol a život sa vracia do normálu. COVID tu s nami bude ešte dlho a stále sa môžu tvoriť nové varianty a subvarianty. Aj preto je dôležité očkovanie a dodržiavanie základných hygienických opatrení. Dôkazom je aj výskyt nového rekombinantu XE. Čo to vlastne je?

Čo vlastne druh alebo variant XE znamená?

Všetky spomínané subvarianty (teda XE, XD a XF) sú rekombinantné vírusy variantu omikron BA.1 a BA.2. "Tieto rekombinantné vírusy vznikli výmenou časti genetickej informácie medzi dvoma odlišnými subvariantmi omikronu. Vzhľadom na fakt, že k výmene úsekov genetickej informácie u vírusov nedochádza ojedinele, vymieňajú sa rôzne úseky," odpovedal pre Topky hlavný hygienik Ján Mikas.

Takto vzniknuté rekombinanty podľa výmeny daného úseku sú pomenované odlišne. "To znamená, že subvariant XE má inú výmenu úsekov ako subvariant XL. Ale všetky prípady subvariantu XL majú rovnakú typickú výmenu úsekov. Jednotlivé rekombinantné vírusy sa potom navzájom môžu líšiť vlastnosťami ako napríklad schopnosťou šíriť sa v populácii, závažnosťou priebehu ochorenia, ktoré vyvolávajú alebo schopnosťou/neschopnosťou prelomiť nastavenú vakcinačnú stratégiu," vysvetľuje hlavný hygienik.

Nový druh je už aj na Slovensku

Tento nový druh XE sa objavil v niekoľkých krajinách v zahraničí, ale prítomný je už aj u nás. "Rekombinanty boli na území SR dosiaľ laboratórne potvrdené v jednotkách prípadov vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu," potvrdil pre Topky Mikas s tým, že celkový počet všetkých potvrdených rekombinantov je spolu do 10 prípadov, pričom žiaden z nich nemal medzi týmito sekvenovanými vzorkami dominantnú pozíciu. "Vzorky na sekvenáciu sú vyberané tak, aby boli reprezentatívne," uviedol. Tento druh alebo subvariant bol prvýkrát potvrdený vo Veľkej Británii, teraz je ich celkový počet 465.

Prípady nového druhu zaznamenali aj v Česku. "Vieme, že vzorka pozitívna na variant XE pochádza od ženy z Prahy s preventívnou indikáciou na PCR vyšetrení, ďalšie epidemické údaje nemá NRL k dispozícii," uviedla vedúca českého Národného referenčného laboratória Helena Jiřincová. K 7. aprílu je v medzinárodnej databáza GISAID uverejnených celkovo 473 vzoriek, ktoré potvrdili počas sekvenácie variant XE, a to z piatich krajín sveta - Veľká Británia, USA (3), Írsko (1), Dánsko (1) a ČR (1). Prípady pribudli aj u nás a najnovšie aj v Japonsku.

XE je infekčnejší, no potrebný je ďalší výskum

Je tento subvariant nebezpečnejší alebo nákazlivejší? Variant vírusu SARS-CoV-2 omikron, ktorý v súčasnosti cirkuluje prakticky po celom svete, má viacero subvariantov. "Varianty a subvarianty môžu vzájomne interagovať v prípade, ak sa replikujú v rovnakej bunke. Vtedy môže vzniknúť rekombinantný vírus, ktorý má odlišný genetický profil ako pôvodné vírusy, ktoré vstúpili do bunky. Najväčšia pozornosť bola dosiaľ sústredená okolo rekombinantného vírusu XE," uviedol Mikas. XE je vedecké označenie rekombinantu subvariantov BA.1 a BA.2, v princípe je teda XE stále podskupinou variantu omikron.

Galéria fotiek (6) Takto opisuje subvarianty omikronu Národné referenčné laboratórium pre chrípku a nechrípkové respiračné vírusové ochorenia Štátneho zdravotníckeho ústavu v Česku. Stav je k 7. aprílu 2022.

"Podľa úvodných informácií by XE mohol byť o 10 percent prenosnejší ako subvariant BA.2. Je však stále priskoro robiť závery o jeho potenciáli, infekčnosti, závažnosti priebehu infekcie či o jeho vplyve na účinnosť vakcín. Je potrebný ďalší výskum a laboratórne dôkazy," skonštatoval Mikas s tým, že to isté platí aj o ostatných rekombinantných vírusoch COVIDU.

Akékoľvek špecifické informácie o nich či ich vlastnostiach bude možné poskytnúť až po hlbšom vedeckom bádaní na väčšom počte vzoriek resp. pacientov. "Varianty a subvarianty SARS-CoV-2 sú neustále monitorované a súčasťou tejto svetovej monitorovacej siete sú aj sekvenačné laboratóriá na Slovensku," povedal hlavný hygienik. O prípadnom výskyte epidemiologicky závažného variantu či subvariantu, ktorý by mohol závažne ovplyvniť epidemickú situáciu v krajine, bude ÚVZ SR bezodkladne informovať.

Prevencia a opatrenia ostávajú rovnaké

Aktuálna epidemiologická situácia sa na Slovensku zlepšuje. Takmer všetky opatrenia sa uvoľnili, povinné ostali už len respirátory v interiéroch. Vláda by mala po sviatkoch otvoriť aj túto otázku, kedy a kde budú potrebné, keďže ide o jedno zo základných opatrení proti šíreniu vírusu, ktorý pred viac ako dvoma rokmi ochromil svet. V súčasnosti však existencia rekombinantných vírusov nijako nemení odporúčania ohľadom ochrany pred koronavírusom pre verejnosť. "Mechanizmus prenosu nákazy ako aj prevencia, s dôrazom na očkovanie, sú totiž stále rovnaké," hovorí Mikas.

O prípadnom zhoršení situácie je predčasné hovoriť, obavy vzniknú, keď sa nakazíme súčasne viacerými subvariantmi

Môže však výskytom nového druhu nastať zhoršenie situácie? "Rekombinantné vírusy ako také nie sú ojedinelé a samy o sebe nemusia byť dôvodom na obavy," vysvetľuje Mikas. Dôvod na obavu však môžu vzniknúť vtedy, keď viac ako jeden variant vírusu infikuje rovnakú osobu v rovnakom čase. "Pričom vírusy interagujú počas replikácie v tej istej bunke - vznikajú teda výmenou genetických informácií medzi subvariantmi. Rekombinantné vírusy sa, tak ako väčšina priebežne vznikajúcich variantov a subvariantov, nemusia v populácii presadiť a môžu relatívne rýchlo zaniknúť," ozrejmil.

Je teda možné, aby sa jedna osoba v tom istom čase nakazila dvoma subvariantmi? "Nie je možné vylúčiť, že sa osoba nakazí inými variantmi či subvariantmi vírusu aj po relatívne nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19. Závisí to však nie len od vlastností vírusu, ale aj imunitnej reakcie jednotlivca na daný patogén," vysvetľuje Mikas.

"Vzhľadom na počiatočnú fázu vedeckého bádania a obmedzené informácie o jednotlivých rekombinantných vírusoch je naozaj veľmi predčasné vyvodzovať závery o možných dopadoch na epidemickú situáciu. Ubezpečujeme, že vývoj epidemiologickej situácie sledujeme veľmi podrobne a na akékoľvek zmeny zareagujeme," dodal hlavný hygienik.

Aktuálna COVID situácia na Slovensku

Situácia s ochorením COVID-19 sa na Slovensku kontinuálne zlepšuje. Výraznejšie klesá počet pozitívne testovaných osôb, počet pacientov v nemocniciach i tých, ktorí si vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných s ochorením COVID-19 pod 1700 osôb, klesli aj príjmy do nemocníc. Uplynulý týždeň to bolo v priemere okolo 150 pacientov denne

Aktuálne sme už na úrovni, kde začínala táto vlna, čo sa týka počtu pozitívne testovaných osôb, výraznejšie klesá aj pozitivita testov. Najviac prípadov je na západe krajiny v okresoch Bratislava, Senec a Pezinok, aj tu však dochádza k poklesu incidencie. Výjazdy záchraniek ku COVID pacientom dosahovali v uplynulom týždni v priemere okolo 100 výjazdov denne. Pandemické opatrenia sa počas Veľkej noci ponechajú.