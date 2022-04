Fidesz získal ústavnú väčšinu rekordným počtom hlasov

Podľa údajov Národnej volebnej kancelárie (NVI) v 106 jednomandátových volebných obvodoch získal Fidesz-KDNP 87 mandátov a v 19 obvodoch vyhral kandidát opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko tvorené stranami Demokratická koalícia (DK), Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg (Párbeszéd) a Momentum.

Z celoštátnej straníckej kandidátky získal Fidesz-KDNP 48, V jednote za Maďarsko 38 a Hnutie Naša vlasť šesť mandátov. V 199-člennom Národnom zhromaždení by tak v prípade oficiálneho potvrdenia výsledkov volieb obsadil Fidesz-KDNP 135 miest, pričom k dvojtretinovej väčšine je potrebných 133 poslancov. Zoskupenie V jednote za Maďarsko by obsadilo 57 miest, Hnutie Naša vlasť šesť miest a jeden poslanecký mandát by získal kandidát nemeckej národnostnej menšiny.