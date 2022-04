Pakistanský prezident rozpustil parlament: Krajinu čakajú predčasné voľby

Podpredseda parlamentu Kásim Súrí, ktorý je z Chánovej politickej strany Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI), už vopred deklaroval, že sa nebude zaoberať návrhom opozície na vyslovenie nedôvery úradujúcej vláde, lebo je podľa neho v rozpore s ústavou a presadzovaný zahraničnými mocnosťami. Toto Súrího tvrdenie vyvolalo u časti poslancov pobúrenie, konštatovala AFP. Opozícia označila tento rok podpredsedu parlamentu za nezákonný a prisľúbila, že sa obráti na najvyšší súd.

Galéria fotiek (4) Demonštrácie pred pakistanským parlamentom

Zdroj: SITA/AP Photo/Anjum Naveed

Podľa AFP na to, aby návrh opozície prešiel hlasovaním, potrebovala jednoduchú väčšinu – 172 hlasov – v pakistanskom 342-člennom parlamente. K opozícii sa pridali aj Chánovi malí, ale kľúčoví koaliční partneri, ako aj 17 poslancov jeho vlastnej strany. K tomuto vývoju v Pakistane došlo po tom, ako minister informácií Favád Čaudhrí obvinil opozíciu, že sa dohodla so "zahraničnou mocou", aby zorganizovali "zmenu režimu" v Pakistane. Imrán Chán vo svojom prejave, vysielanom v pakistanskej televízii po udalostiach v parlamente, vyzval obyvateľov krajiny, aby "sa pripravili na ďalšie voľby. Vďaka Bohu, sprisahanie na zvrhnutie vlády sa nepodarilo".

Opozíciu obvinil, že sa v súčinnosti so Spojenými štátmi snažila o jeho zosadenie. Povedal, že Amerika napríklad chce, aby zmenil svoje rozhodnutia v oblasti zahraničnej politiky, pri ktorých často uprednostňuje Čínu a Rusko. Začiatkom tohto týždňa Imrán Chán obvinil Spojené štáty zo zasahovania do pakistanských záležitostí. Podľa miestnych médií totiž dostal správu od pakistanského veľvyslanca vo Washingtone, podľa ktorého mu vysokopostavený americký predstaviteľ povedal, že vzťahy medzi oboma krajinami by boli lepšie, keby premiér opustil úrad. Washington toto tvrdenie poprel.

Pakistanská ústava v tejto situácii požaduje vytvorenie dočasnej vlády, ktorá krajinu privedie k voľbám – tie sa majú konať do 90 dní. Podľa ústavy má byť dočasná vláda vytvorená s prispením opozície.