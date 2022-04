Fínsko diskutuje o svojej bezpečnosti: V hre je aj členstvo v NATO

BRUSEL - Vo Fínsku sa v súčasnosti vedú politické diskusie o jeho bezpečnosti a obrane, pričom v hre je aj žiadosť o vstup do Severoatlantickej aliancie. Uviedol to v stredu večer fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto po príchode na dvojdňové rokovania šéfov diplomacií NATO v Bruseli.

Fínsko a Švédsko, ktoré sú členmi EÚ, ale nie NATO, sa v posledných rokoch zúčastňujú na všetkých ministerských zasadnutiach 30-člennej Aliancie. Počas stredajších a štvrtkových rokovaní sa vzhľadom na situáciu spôsobenú ruskou inváziou na Ukrajinu k nim pridajú aj ministri zahraničných vecí kandidátskych krajín Ukrajiny a Gruzínska a partnerských krajín Austrálie, Japonska, Južnej Kórey a Nového Zélandu.

Haavisto pred novinármi pripomenul, že fínska vláda sa chystá predložiť parlamentu návrh zákona o bezpečnosti a obrane. Do parlamentu by sa mal dostať počas veľkonočného týždňa a poslanci v rámci rozpravy preberú rôzne možnosti, vrátane vstupu do NATO. Na otázku, prečo je členstvo v Aliancii atraktívne pre Fínsko, Haavisto odpovedal, že po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine sa verejná mienka rýchlo zmenila a vôbec po prvýkrát v dejinách krajiny väčšina obyvateľov podporuje myšlienku vstupu do NATO.

Galéria fotiek (2) NATO

Zdroj: Getty Images

Fínsko musí byť pripravené na viaceré scenáre

"Keď analyzujeme bezpečnostnú otázku v Európe, vidíme, že sa veľa vecí zmenilo. Vidíme, že Rusko je ochotné zobrať na seba väčšie riziko vojny, je schopné zhromaždiť viac ako 180.000 vojakov na útok proti inej krajine a tiež vidíme, že pribúdajú verbálne hrozby o možnom použití taktických jadrových zbraní alebo chemických zbraní," konštatoval Haavisto. V tejto situácii Fínsko musí byť pripravené na viaceré scenáre.

Ďalej uviedol, že Fíni si uvedomujú svoju zraniteľnosť voči vonkajším hrozbám od momentu podania prihlášky do NATO a ratifikácie svojho členstva zo strany všetkých 30 členských krajín. "Toto je situácia, ktorú musíme prediskutovať s NATO a jej členskými štátmi," dodal. Pripomenul tiež, že Fínsko ako člen EÚ má bezpečnostné záruky vyplývajúce z tohto členstva podľa článku 42.7 Zmluvy o EÚ. "Videli sme, akú veľkú podporu EÚ zmobilizovala pre Ukrajinu, tak verím, že to isté by platilo aj pre niektorú z jej členských krajín, ak sa ocitnú v núdzi," povedal Haavisto.

Vstupom Fínska by Aliancia mala priamu 1340-kilometrovú hranicu s Ruskou federáciou. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok vyhlásil, že ak sa Fínsko a Švédsko rozhodnú pridať sa k NATO, v tomto obrannom zoskupení budú vítané.