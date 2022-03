Mrazivá vízia Baby Vangy: V proroctve tvrdila, že Putin bude pánom sveta

Veštkyňa v roku 1979 v rozhovore so spisovateľom Valentinom Sidorovom naznačila, že verí, že Rusko bude pánom sveta. Denník Birmingham Live píše, že Baba Vanga počas rozhovoru povedala: "Všetci sa roztopia ako ľad, len jedno zostane nedotknuté - Vladimirova sláva, sláva Ruska. Bude priveľa obetí, ale Rusko nikto nedokáže zastaviť. Všetko odstráni z cesty a nielenže zostane zachované, ale stane sa pánom sveta."

Jasnovidka, vlastným menom Vangelija Pandeva Dimitrovová, vraj predpovedala aj pandémiu koronavírusu, útok z 11. septembra 2001 v USA, smrť princeznej Diany čij černobyľskú katastrofu. Prvýkrát sa dostala do povedomia, keď mala predpovedať potopenie ruskej ponorky Kursk v roku 2000. Údajne tvrdila, že v auguste 1999 bude Kursk pokrytý vodou a celý svet bude nad ním plakať. Jadrová ponorka sa potopila dvanásť mesiacov po dátume, ktorý predpovedala Baba Vanga.

V roku 1989 vraj Baba Vanga povedala: "Hrôza, hrôza! Americkí bratia padnú po útoku oceľových vtákov. Vlci budú vyť v buši, zatiaľ čo bude tiecť nevinná krv." Mnohí si myslia, že tým myslela útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku.

Odborníci, ktorí skúmali jej proroctvá, považujú 68 percent z nich za presné, zatiaľ čo jej obdivovatelia tvrdia, že správnych je až 85 percent. Medzi nesprávne predpovede patrilo napríklad to, že 45. prezident USA bude čeliť kríze, ktorá zničí krajinu. Donald Trump určite čelil rôznym výzvam, ale Amerika zostala stabilná. Veštkyňa verila aj tomu, že ľudstvo sa stretne s mimozemšťanmi. Podľa nej to nebude priateľské stretnutie. Mimozemšťania zaútočia na Zem, budú bombardovať mestá a ľudí vezmú do zajatia.