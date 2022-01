PREDPOVEĎ Nostradama na rok 2022 aj ďalšie obdobie: Proroctvo skazy, ľudstvo nečaká nič dobré

LONDÝN - Francúzsky astrológ Nostradamus napísal niekoľko predpovedí vo svojej knihe "Les Propheties". Písal sa vtedy rok 1555 a on do budúcnosti predpovedal okrem iného aj pád asteroidu, globálne otepľovanie či masový hladomor.

Mnohí opisovali Nostradama ako proroka skazy. Inšpiráciu pre svoje predpovede hľadal v biblických textoch a obdobie v ktorom žil, bolo z jednej strany ovplyvnené aj morovou epidémiou. Zem podľa jeho predpovedí čaká v budúcnosti stret s asteroidom. Krajiny zničia záplavy a obdobie sucha. Ľudstvo má postihnúť aj hladomor, píše Daily Mail. Tieto teórie sú však staré už 400 rokov, no keďže sa niektoré z nich pomaly napĺňajú, jeho dielo je populárne aj v dnešnej dobe.

Globálne otepľovanie

Francúzsky lekár a astrológ už v polovici 16. storočia predpovedal, že klimatické zmeny sa zhoršia do obludných rozmerov. Neustále stúpajúce teploty morí a oceánov doslova uvaria vodný svet. Odhadoval, že počet rýb sa zredukuje na polovicu. Ľudia by nemali vidieť dážď 40 rokov a keď by už konečne začalo pršať, mali prísť záplavy, ktoré by vyhubili celé národy. "Slnečné lúče budú tak silné, že ryby sa vo vode uvaria. Štyridsať rokov ľudia nebudú vidieť dúhu. Ďalších štyridsať rokov ju budú vidieť každý deň," predpovedal vo svojom diele.

Za posledné roky už svet zažil ničivé vlny horúčav aj záplavy. Organizácia Spojených národov poskytla nejedno vyhlásenie o tom, že prírodné katastrofy sa budú odohrávať čoraz častejšie a vo väčších rozmeroch. Zem sa v priebehu nasledujúcich dvadsiatich rokov oteplí o zhruba 1,5 stupňa Celzia. Tento nárast teploty sa síce predpokladal, no mal nastať až o desať rokov neskôr. "Je viac ako jasné, že situácia s počasím sa zhorší. Na svete nevidím žiadnu oblasť, ktorá nebude zmenou klímy zasiahnutá," varuje Linda Mearnsová, klimatologička z amerického Národného centra pre výskum atmosféry.

Útok asteroidom

Podľa Nostradama zasiahne Zem asteroid, ktorý vyhubí celé ľudstvo. Nie je však celkom jasné, kedy by k tomu malo dôjsť. "Veľký oheň bude padať z neba tri noci. Príčina bude ohromujúca. Krátko nato sa zem začne triasť." Našu planétu má zasiahnuť veľké množstvo asteroidov, v dôsledku čoho vzniknú požiare a skaza na celej Zemi. Začiatkom tohto roka nás len tesne minul asteroid 2021 GW4 veľký ako autobus. V istom momente bol pri Zemi bližšie ako niektoré satelity. NASA uviedla, že našej planéte hrozí zrážka s asteroidom každých dvetisíc rokov, čo sa do značnej miery zhoduje aj s predpoveďami Nostradama.

"Len raz za niekoľko miliónov rokov sa objaví asteroid dostatočne veľký na to, aby ohrozil ľudstvo na Zemi. Čokoľvek s priemerom väčším ako dva kilometre by mohlo predstavovať hrozbu. Najväčší známy asteroid, ktorý bol pre nás potenciálnou hrozbou, sme pomenovali Toutatis. Má priemer 5,4 kilometra," vyjadrila sa NASA.

Hladomor

Predpoveď Nostradama znela, že "med bude stáť viac ako vosk na výrobu sviec. Cena pšenice je taká vysoká, až človeka strasie." Francúz naznačoval, že ľudská rasa sa nikdy nepoučí a ceny budú naďalej rásť a mnoho ľudí zostane bez jedla. Do istej miery mal aj pravdu. Mnohé štáty po celom svete zmieta politická nestabilita. Pandémia koronavírusu a nedostatok plynu majú za následok nárast inflácie. Jej výsledkom je, že ceny potravín a energií prudko narástli. Výkonná tajomníčka Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy Patricia Espinosová je presvedčená o tom, že globálna bezpečnosť a stabilita by mohli skolabovať, pokiaľ sa krajinám nepodarí obmedziť emisie skleníkových plynov. Budúcnosť opísala ako nadvládu anarchie spojenú s migračnou krízou, nedostatkom potravín nárastom terorizmu a kriminality.

Umelá inteligencia

Je priam neuveriteľné, že Nostradamus predpovedal vzostup umelej inteligencie už pred takmer päťtsto rokmi. Technológia sa za posledné obdobie vyvinula do takej miery, že je ťažké predpovedať, čo nás čaká v budúcnosti. Astrológ však predpovedal, že vďaka umelej inteligencii sa staneme nesmrteľnými. Vizionár a riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk oznámil, že už čoskoro uvedie na trh roboty, ktoré by mohli nahradiť ľudí na pracovisku. Hovoril o práci, ktorá je buď nebezpečná, nudná alebo sa opakujúca (pásová výroba). Robot by mal zvládnuť všetko od vyzdvihnutia potravín až po skladanie áut vo veľkovýrobe.