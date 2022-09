Astrológ Nostradamus: Päť mrazivých proroctiev pre rok 2023

PARÍŽ - Francúzsky astrológ Nostradamus odhalil päť mrazivých predpovedí na rok 2023. Po proroctve, že kráľ Karol III. sa čoskoro po nástupe do funkcie hlavy štátu po smrti kráľovnej Alžbety II. 8. septembra chystá abdikovať z trónu, odvtedy veriaci v Nostradama analyzovali, čo by niektoré z astrológových predpovedí mohli znamenať pre rok 2023.

Zatiaľ čo francúzsky mystický astrológ Nostradamus, ktorý napísal 6 338 proroctiev, už dávno nežije – zomrel 2. júla 1566 – jeho predpovede žijú ďalej a Yearly-Horoscope uviedol, že viac ako 70 percent predpovedí sa skutočne splnilo.

Po prvé, ku konfliktu na Ukrajine spôsobenom ruskou inváziou Nostradamus predpovedá, že bude ešte väčší a dokonca sa rozvinie do tretej svetovej vojny. Predpoveď je založená na riadku, ktorý napísal Nostradamus a ktorý znie: "Sedem mesiacov veľkej vojny, ľudia mŕtvi v dôsledku zla."

Galéria fotiek (3) Zistite, čo vás čaká v oblasti zdravia v roku 2014!

Zdroj: profimedia.sk

Mohlo by to však odkazovať aj na konflikt prebiehajúci v juhovýchodnej Ázii medzi Čínou a Taiwanom a na možnosť jadrového konfliktu. Konflikt môže eskalovať, keďže USA oznámili, že zvýšia svoju podporu Taiwanu a schvália pomoc vo výške 6,5 miliardy dolárov na podporu obrany krajiny proti Číne.

V predpovediach Nostradama však nie je všetko len záhuba a temnota, pretože budúci rok by mohlo dôjsť k obrovskému prielomu vo vesmíre. Astrológ napísal, že na Mars „padne“ svetlo, čo naznačuje otvorenie možnosti – mohli by ľudia do roku 2023 navštíviť štvrtú planétu od Slnka? Ak s tým majú niečo spoločné Richard Branson, Elon Musk alebo Jeff Bezos, tak možno.

A čo sa týka pápeža Františka – možno vyzerá dobre už 85 rokov, no Nostradamus prorokoval, že pápež odstúpi do roku 2023, pričom jeho miesto zaujme dosť hrozivá osobnosť.

Galéria fotiek (3) Pápež František

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

Astrológ tiež predpovedal „nebeský oheň na kráľovskej budove“, čo naznačuje, že celý svet sa významným spôsobom mení, alebo že je to jednoducho „koniec časov“ – vezmite si z toho, čo chcete. Nostradamus však hovorí aj o „novom svetovom poriadku“, v rámci ktorého sa spojí aliancia dvoch mocností – potenciálne muža a ženy.

Bohužiaľ, predpovedá, že to nebude trvať dlho. Takže v podstate to znie tak, že by sme si v skutočnosti nemali robiť veľké nádeje pre rok 2023.