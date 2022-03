Šesť DÁTUMOV, kedy mal nastať koniec sveta: Niektoré z nich budete určite poznať!

Predpovede o blížiacom sa zániku sveta sa aj vďaka sociálnym médiám šíria veľmi rýchlo a dokážu nadchnúť, vystrašiť alebo aspoň zneistiť značnú časť obyvateľov na našej planéte. Tie nasledujúce zatiaľ u priaznivcov konšpiračných teórií bodovali najviac.

29. júl 2016

Proroci konca časov často spájali koniec sveta s rokom 2016. Dôjsť k nemu malo v dôsledku polárneho prevrátenia. Táto hypotéza naznačovala, že dôjde ku geologicky rýchlym posunom v polohách pólov a osi rotácie Zeme, čo malo spôsobiť rozsiahle záplavy a tektonické udalosti. Obhajcovia teórie boli presvedčení o tom, že 29. júla 2016 sa atmosféra zrúti na Zem. Ako ale všetci vidíme, nakoniec sa tak nestalo.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Thian

7. október 2015

V roku 2015 Spoločenstvo eBible ohlásilo svoju druhú neúspešnú predpoveď apokalypsy. Kresťanská webová stránka so sídlom vo Philadelphii, ktorú prevádzkuje Chris McCann, uvádzala, že koniec sveta bude mať súvislosť s krvavým mesiacom. "Podľa toho, čo uvádza Biblia, sa zdá, že 7. október bude dňom, o ktorom Boh hovoril, že sa svet pominie. Bude navždy preč. Zničený," vyhlásil vtedy McCann.

15. apríl 2014

Krvavý mesiac bol východiskovým bodom väčšiny predpovedí súdneho dňa, pretože znamenal začiatok tetrády, čiže štyroch po sebe nasledujúcich a úplných zatmení Mesiaca, ktoré sa vyskytujú v šesťmesačných intervaloch. Niektorí ľudia to považujú za proroctvo. Texaský televangelista John Hagee tvrdil, že krvavý mesiac vyvolá svetovú udalosť, ktorá začne napĺňať proroctvo Koniec časov, známe ako druhý príchod Krista.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP

21. december 2012

Išlo o jednu z najznámejších predpovedí o konci sveta. Starovekí Mayovia, ktorí žili v Mexiku a Strednej Amerike približne do roku 900 nášho letopočtu, používali tri kalendáre. Jeden sa údajne po 5125 rokoch skončil 21. decembra 2021 a konšpirácia bola na svete. Udalosť komentovali viaceré celebrity. Komik Ricky Gervais napríklad zavtipkoval: "Momentálne pozerám film Pozajtra. Je to zvláštne upokojujúce." Riaditeľ Centra pre archeoastronómiu NASA John Carlson označil už na začiatku túto teóriu za "mylnú predstavu, pretože v súvislosti s týmto dňom neexistovali žiadne mayské proroctvá, ktoré by predpovedali koniec sveta".

21. máj 2011

Bývalý šéf kresťanskej rozhlasovej stanice v San Franciscu Harold Camping vyhlásil, že približne o 18:00 zachvátia svet zemetrasenia. Bol o tom tak veľmi presvedčený, že údajne minul viac ako 100 miliónov dolárov (92 miliónov eur), aby dostal správu medzi čo najviac ľudí. Predpovedal tiež, že súdny deň prežijú len tri percentá ľudí. Aj on sa mýlil.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP

1. január 2000

Toto je jednoznačne najslávnejšia predpoveď o konci sveta, ktorej uverilo zrejme najviac ľudí. Tí sa s blížiacim sa dátumom 1. januára 2000 dostávali priam do apokalyptického chaosu a začali sa šíriť správy o tom, že počítače nezvládnu číslicu navyše. Strach, že všetko, čo obsahuje čip, sa zrúti, vyvolal veľký ošiaľ a veľa ľudí si dokonca nahromadilo zásoby. Keď však udrela polnoc, objavili sa iba malé výpadky. Pozitívom je, že sa nakoniec zrodili lepšie počítačové systémy.