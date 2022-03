Rusko sa vyhráža zastavením dodávok plynu do Európy: Odberatelia musia splniť jednu podmienku

"Žiadna platba, žiadny plyn," odpovedal Peskov v rozhovore pre televíznu stanicu PBS na otázku, ako chcú reagovať na negatívny postoj zmluvných partnerov. Moskva chce ale ešte počkať na reakciu EÚ a následne rozhodnúť o ďalšom postupe. "Rozhodne sa však nemienime prezentovať ako dobrodinci a dodávať plyn zadarmo do západnej Európy," dodal hovorca pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.

Platné zmluvy sú v súčasnosti takmer výlučne v eurách, dolároch alebo librách šterlingov. Medzinárodní ekonómovia považujú postup za jasné porušenie zmluvy. Rôzne energetické spoločnosti už odmietli uspokojiť požiadavku platby v rubľoch vrátane rakúskeho OMV.

Nepriateľské okolnosti

Dôverník ruského prezidenta Vladimira Putina obvinil Západ z rozpútania totálnej ekonomickej vojny proti Rusku. "Bohužiaľ, tieto okolnosti sú mimoriadne nepriateľské," okomentoval Peskov západné sankcie. "A my v Rusku pociťujeme túto vojnu tak, že západoeurópske krajiny, USA, Kanada a Austrália, vedú skutočnú vojnu v obchode, v ekonomike, konfiškujú nám majetok, hotovosť a blokujú naše financie. A teraz sa musíme prispôsobiť novej realite," posťažoval sa.

Hádka o plyn

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil štátnej spoločnosti Gazprom, aby do štvrtka zmenila platobné spôsoby na ruble. Minulý týždeň oznámil, že dodávky plynu do "nepriateľských štátov", vrátane Rakúska, budú účtované len v rubľoch. To by podporilo problémovú ruskú menu, keďže dovážajúce krajiny by si museli zaobstarať ruble.