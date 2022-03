Demotivácia Rusov na plnej čiare, odpočuli ich rozhovor: Táto operácia je sra*ka, dokonca nás ostreľovali vlastní!

archívne video

Je to prehliadka sra*iek, priznali

Informáciu ohľadom tejto šokujúcej konverzácie priniesol zahraničný Daily Beast. Dvaja vojaci boli uprostred dôverného rozhovoru a komunikovali vysielačkami. Ich debeta sa točila okolo "Putinovej vojny", ktorú označili za „blbú“. "Je to jednoducho prehliadka sra*iek, poviem to takto," neudržal sa už jeden z Rusov v zachytenom rozhovore. Ten sa mal odohrať pri Mykolajive na juhu Ukrajiny.

Na Ruskej strane podľa nich vládne chaos

Po tom, čo svojmu kolegovi popísal, ako ukrajinské sily „roztrhali“ kolónu ruských vojsk vyslanú spolu s jeho vlastnou jednotkou, pokračoval v popisovaní úplného chaosu medzi ruskou armádou, pričom 50 percent jednotiek malo omrzliny na nohách. "Ani ich len neplánujú liečiť v (poľnej) nemocnici," pokračoval zúfalý vojak v rozhovore.

Na štvrtý deň ich nasadenia im vraj generál veliaci jednotke Jakov Rezancev povedal, že sa to "rýchlo skončí". "Vieš, čo nám povedal? Že nie je žiadnym tajomstvom, že do konca tejto špeciálnej operácie zostáva len niekoľko hodín. A teraz tie hodiny stále plynú," sťažujú sa Rusi v zachytenom rozhovore. Okrem toho sa ruskí vojaci sťažujú, že majú kevlarové vesty, ktorým chýba panel s tvrdým pancierovaním, no ignorujú ich pripomienky.

Bez výstroje a útok z vlastných radov

"Povedali sme: 'Súdruh generál, do pekla, máme tú istú situáciu.‘ A on len odvetil: "Synak, buď silný.‘ A potom išiel do čerta. Celé je to na smiech. Naše vlastné lietadlo sa zdvihlo a začalo nás ostreľovať," popisujú hodiny hrôzy vojaci v zachytenom rozhovore. "Ani v Čečensku to nebolo také, ako tu," pritakal mu druhý vojak.

"Táto "špeciálna operácia" kurník... Pri všetkej úcte k domovom, ktoré dnes vôbec nemajú byť bombardované... sú to drísty," pokračoval ďalší vojak.

Takýto vývoj si Putin zrejme nepredstavoval

Aj tieto nové informácie potvrdzujú správy o neustálom úpadku motivácie ruských vojsk pokračovať v tejto vojne. Vladimir Putin pritom na čele s Kremľom očakávali okamžitý úspech po bleskovej vojne a koniec mal byť už niekedy začiatkom marca. Dnes je koniec marca a boje stále pokračujú a pre Rusko sa vôbec nevyvíjajú pozitívne.

Už sám ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je v najnovšom videu na sociálnej sieti presvedčený, že Ukrajinci túto vojnu vyhrajú a chystá sa udeľovať vyznamenania, a to aj tie "in memoriam".