Scholz rokoval s Erdoganom: Turecký prezident nevylúčil nákupy zbraní z Ruska

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a nemecký kancelár Olaf Scholz

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok nevylúčil ďalšie nákupy zbraní z Ruska, napísali agentúry DPA a Reuters. Podľa neho je ešte "príliš skoro na to", aby Ankara vedela posúdiť nákupy ruskej techniky v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu. Turecký prezident to povedal po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, ktorý pricestoval na svoju prvú návštevu Turecka od nástupu do funkcie.