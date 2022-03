Dojemný príbeh pomoci Ukrajine: Deväťročná Češka vyzbierala stovky eur! Stačili jej na to maličkosti

PRAHA - Vojna na Ukrajine zasiahla každého z nás a priniesla so sebou množstvo príbehov. Kým niektoré sú smutné a tisnú sa z nich slzy do očí, iné sú šťastné a dokazujú, že dobro ľudí ešte nevymrelo. Po ukrajinskom starčekovi, ktorý svoje celoživotné úspory venoval ukrajinskej armáde, sa objavil aj príbeh 9-ročného dievčaťa. To sa rozhodlo pomôcť Ukrajine naozaj výborným spôsobom!

Vlnu solidarity v posledných dňoch či týždňoch ukazuje naozaj celé Slovensko, ale aj celý svet. Všetci sa totiž snažia pomôcť Ukrajincom, ktorí utekajú pred nástrahami vojny do bezpečia. Mnohí utečencom ponúkli vlastné bývanie, kde môžu ostať, ako dlho budú potrebovať, iní poslali financie, ďalší nakúpili a zabezpečili potrebné veci. Od vypuknutia vojny sa však na internete objavili viaceré príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli pomôcť aj inak. Medzi nimi aj príbeh 9-ročnej Česky Adely, ktorá si vytvorila vlastnú zbierku - vlastnoručne vyrobila rôzne predmety, ktoré následne predávala v miestnom pohostinstve.

"Pozerala som, čo sa na Ukrajine vlastne deje, moji rodičia z toho boli úplne vystrašení a napadlo mi, že by som mohla pomôcť. A potom mi napadlo, že by som niečo vyrobila - napríklad sovu, kvetinu, klauna či podobne. Pomáhali mi s tým kamarátky Tina a Veronika," povedala Adela pre portál novinky.cz.

Následne, keď mali dievčatá výrobky hotové, sa vybrali za krčmárom a dohodli sa, že im rezervuje jeden stôl na piatok večer. Vtedy je podľa Adely v pohostinstve najviac ľudí. Za svoje výrobky nepýtala pevné ceny, každý mohol prispieť toľko, koľko uznal za vhodné. "A predali sme všetko!" tešila sa Adela. Na konci dňa sa jej podarilo vyzbierať cez 7000 českých korún, čo je zhruba 280 eur.

Svoju dcéru s hrdosťou podporovali aj jej rodičia. "Podľa nás to bol skvelý nápad, bolo to veľmi dojemné. Vieme, že je šikovná, ale toto nás „dostalo“," povedal Adelin otec Tomáš. Dojatý ostal aj samotný krčmár, a pretože celú akciu spropagoval, neprišli do "krčmy" len miestni, ale aj ľudia z okolitých obcí. "Cez víkend sme následne zisťovali, ktorej humanitárnej organizácii to poslať, aby sa k ľuďom dostalo naozaj sto percent vyzbieraných peňazí," uzavrel hrdý otec.