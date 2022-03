V roku 2014 bola ukrajinská armáda na dne: Veľká reforma! O osem rokov neskôr sa vypláca

Tvrdý odpor Ukrajincov je výsledkom štyroch významných faktorov

Prvé dva faktory súviseli s odhodlaným úsilím ukrajinskej vlády v roku 2016 zreformovať svoju armádu spolu so západnou pomocou a vojenským vybavením v hodnote miliónov dolárov. Tretím faktorom boli dôležité zmeny v ukrajinskom vojenskom myslení, ktoré teraz umožňuje mladším vodcom robiť rozhodnutia na bojisku. Až donedávna museli žiadať o povolenie zmeniť rozkazy vydané veliteľmi, bez ohľadu na to, že meniace sa podmienky na bojisku spôsobili, že tieto rozkazy boli už irelevantné. Posledný významný faktor, pravdepodobne ten najdôležitejší, sa objavil medzi ukrajinským ľudom - vznikla národná kultúra vojenského dobrovoľníctva. V dôsledku toho bola vytvorená vládna agentúra na organizáciu a výcvik civilistov v obrane proti vojenským útokom.

"V rokoch 2016 - 2018 som pomáhal Ukrajine reformovať jej obranné zriadenie. V tom čase som robil aj terénny výskum v Gruzínsku, aby som študoval rusko-gruzínsku vojnu v roku 2008. Na základe toho nebola ruská taktika použitá na inváziu na Ukrajinu prekvapivá. Čo prekvapilo, je výkon ukrajinskej armády," píše v komentári zverejnenom na portáli The Conversation zakladajúci riaditeľ Inštitútu modernej vojny Vojenskej akadémie Spojených štátov West Point Liam Collins.

Museli reformovať obranu

Ako ďalej hovorí, v roku 2014 začala ukrajinská vláda komplexnú revíziu svojej národnej bezpečnosti a vojenskej obrany. Preskúmanie identifikovalo množstvo problémov, ktoré priamo viedli k slabému bojovému výkonu. Nedostatky siahali od neschopnosti bojovať proti kybernetickým útokom až po zlé poskytovanie lekárskej starostlivosti. Korupcia bola nekontrolovateľná, jednotky nedostávali výplaty a základné zásoby vždy dochádzali. Celková logistika a velenie boli tiež neefektívne. Na nápravu týchto nedostatkov vtedajší prezident Petro Porošenko v roku 2016 riadil rozsiahle reformy v piatich kategóriách: velenie a riadenie, plánovanie, operácie, zdravotníctvo a logistika a profesionálny rozvoj ozbrojených síl.

Išlo o ambiciózny plán, ktorý si stanovil za cieľ jeho dokončenie za štyri roky. V tom čase viedli Ukrajinci vojnu proti ruským separatistom na Donbase. To, čo motivovalo ukrajinských predstaviteľov a urýchlilo reformy, bol hlboko zakorenený strach, že by Rusko mohlo spustiť inváziu. Hoci všetky reformy ešte neboli zavedené, za posledných šesť rokov došlo k významným zlepšeniam. Svedčí o tom reakcia na ruskú inváziu.

Američania poskytli vojenskú pomoc

Na podporu ukrajinských vojenských reforiem zvýšili USA svoju finančnú pomoc Ukrajine krátko po ruskej ilegálnej anexii Krymu v roku 2014 a podpore separatistov na východe Ukrajiny. V tom istom roku poskytla Obamova administratíva pomoc vo výške 291 miliónov dolárov, do konca roka 2021 šlo celkovo o 2,7 miliardy dolárov na výcvik a vybavenie. V rámci tejto pomoci Spojené štáty pomohli pri výcviku ukrajinských vojakov na vojenskej základni Javoriv. Základňa sa rýchlo stala špičkovým výcvikovým strediskom, kde sa od roku 2015 ročne cvičí odhadom päť práporov.

V roku 2016 Porošenko požiadal vysokých obranných poradcov z USA, Kanady, Spojeného kráľovstva, Litvy a Nemecka, aby poradili Ukrajine pri modernizácii jej ozbrojených síl s cieľom dosiahnuť štandardy, pravidlá a postupy NATO do roku 2020. Jedným z takýchto pravidiel bola požiadavka na civilnú kontrolu armády; v tom čase bol ukrajinský minister obrany aj generál v aktívnej službe. Ďalším dôležitým štandardom NATO bolo zabezpečenie toho, aby Ukrajina bola schopná integrovať svoju logistickú podporu s ostatnými jednotkami NATO pri nasadení.

Západná podpora zahŕňala aj rôzne zbrane a vybavenie vrátane Humvee, bezpilotných lietadiel, ostreľovacích pušiek, radarov, ktoré lokalizujú pôvod nepriateľskej paľby, a termálnych ďalekohľadov, ktoré sa používajú na identifikáciu cieľov počas dňa alebo noci. Jedna položka, ktorá Ukrajincov mimoriadne zaujímala, bolo získanie lepších protitankových rakiet. Keď Rusko v roku 2014 poslalo cez hranice tanky T-90 na podporu separatistov, existujúce zbrane Ukrajiny neboli schopné preniknúť cez pancier T-90. V roku 2017 USA poskytli Ukrajine prvú súpravu protitankových rakiet Javelin.

Akonáhle sa invázia stala bezprostrednou, západné štáty poslali na Ukrajinu ďalšie zbrane a muníciu, vrátane rakiet Stinger z Litvy a Lotyšska, protitankových rakiet Javelin z Estónska a protitankových rakiet z Veľkej Británie.

Zmenené rozhodovanie na bojisku

V roku 2014 ukrajinská vojenská kultúra odrádzala od podstupovania rizika zo strany nižších vodcov (poručíkov a kapitánov), ktorí viedli boje na zemi. Mladší vodcovia, ktorí nemohli robiť rozhodnutia, museli požiadať o povolenie skôr, ako mohli konať, čím sa vylúčila možnosť takzvaných "disciplinovaných iniciatív", píše Collins. K týmto iniciatívam dochádza, keď počiatočné rozkazy na bojisku už nie sú relevantné alebo sa nehodia do meniacej sa situácie. Vzhľadom na rýchlosť, manévrovateľnosť a smrteľnosť moderného vedenia vojny môžu byť disciplinované iniciatívy rozdielom medzi úspechom a neúspechom.

Počas bojov so separatistami podporovanými Ruskom a ruskými silami na Donbase v roku 2014 Ukrajinci rýchlo pochopili, že nižší vodcovia, ako sú velitelia rôt, nemôžu pri každom kroku čakať na súhlas vyššieho veliteľstva. Rýchlosť boja bola jednoducho príliš vysoká. "Vznikla nová kultúra a Ukrajinci teraz bojujú s novšou verziou, ciele ospravedlňujú prostriedky: Výsledky sú dôležitejšie ako procesy. Tento kultúrny posun v kombinácii s ôsmimi rokmi bojov na Donbase vytvoril generáciu dôstojníkov pripravených na boj," konštatuje Collins.

Dobrovoľníci majú dôležitú úlohu

Dobrovoľníci z celej Ukrajiny prúdili do Donbasu v roku 2014, aby bojovali proti separatistom podporovaným Ruskom. Bolo ich toľko, že museli byť vytvorené celé dobrovoľnícke prápory. Na tréning však bolo málo času. Dobrovoľníci boli vhodení do rýchlo vytvorených jednotiek s nezodpovedajúcimi maskovacími uniformami a poslaní na front s troškou zbraní. Napriek tomu získali čas pre Ukrajinu na mobilizáciu a pomohli udržať líniu, aby zabránili ďalšiemu prenikaniu Ruska hlbšie do Ukrajiny.

Aby sa napravili problémy s organizovaním dobrovoľníckeho úsilia, Ukrajina prijala zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2022. Zákon zriadil Sily územnej obrany ako samostatnú zložku v rámci armády. Niektoré z týchto pozícií sú pre profesionálnych vojakov, ostatní sú rezervisti. Sila bude zahŕňať 10 000 kariérnych pozícií v čase mieru a zorganizuje 120 000 záložníkov do dvadsiatich brigád. "Rusko zahájilo inváziu skôr, ako mohla byť táto sila plne zriadená, no napriek tomu poskytuje organizačnú štruktúru, keď vojna pokračuje," vysvetľuje Collins.

Napriek týmto reformám a doterajšiemu odporu Ukrajiny ruská vojnová mašinéria stále čnie nad ukrajinskou. Úspešná obrana proti Rusku je skľučujúca výzva a bude si vyžadovať odhodlanie, čo Ukrajinci opakovane demonštrovali za posledných osem rokov a v úvodných dňoch súčasnej vojny. "Na základe môjho času stráveného tam môžem povedať, že Ukrajinci sú hrdí, vlasteneckí a pripravení urobiť všetko, čo je potrebné na obranu svojho národa," dodáva na záver Collins.