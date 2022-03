Mesto Košice pociťujú nápor migrantov z Ukrajiny: Tvrdá odpoveď zo strany ministra vnútra

"Ako-tak to zvládame, situácia je vážna. Máme sľúbené, že nám trošku obmedzia prílev tých ľudí do Košíc, že ich budú voziť aj do iných miest, ale v utorok bola situácia veľmi kritická," uviedol v stredu ráno splnomocnenec mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny Roman Dohovič.

Galéria fotiek (3) Na snímke utečenci z Ukrajiny, z afrických krajín a krajín Blízkeho východu na košickej železničnej stanici.

Zdroj: TASR - František Iván

Hotspot má aktuálne kapacitu 400 miest. "V tejto chvíli je to obsadené na zhruba 70 percent, sú ešte nejaké voľné kapacity, ale je toho málo. Posielame ľudí aj do iných ubytovní, priebežne sa nám uvoľňujú aj mestské ubytovne," povedal Dohovič.

Malé percento ľudí chce ostať

Utečenci, medzi ktorými sú najmä ženy a deti, ostávajú na jednu, maximálne dve noci, priebežne odchádzajú. Uvoľnené miesta treba pripraviť pre ďalších. "Malé percento tých ľudí chce ostať natrvalo, pre tých sa snažíme nájsť ubytovanie takého lepšieho štandardu," dodal splnomocnenec. K tomu, či počas noci prišli vlaky s utečencami z Čiernej nad Tisou, sa nevedel vyjadriť.

Na vlakovej stanici z utorka (8. 3.) na stredu čakali na vlakové spoje stovky utečencov – prevažne matky s deťmi s staršie ženy. V preplnenej budove mnohí sedeli na zemi, tínedžeri zväčša pozerali do mobilných telefónov, malé deti sa ich matky snažili zabaviť. Odchodom vlakov ďalej na západ pred 8.00 h sa budova zväčša vyprázdnila. Postupne prichádzali ďalší ľudia z Ukrajiny unikajúci pred vojnou.

Utečencom na stanici pomáhajú dobrovoľníci Košického samosprávneho kraja a charity.

Primátor Košíc rozsieva paniku

Za neakceptovateľné rozsievanie paniky označilo ministerstvo vnútra vyhlásenie košického primátora Jaroslava Polačeka o tom, že mesto v súvislosti s prílevom vojnových utečencov z Ukrajiny začína čeliť humanitárnej katastrofe.

"Najabsurdnejšie na celom tomto teátre však je, že ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) a dokonca aj ten 'zlý štát, ktorý sa o nikoho nestará,' sa prvýkrát dozvedajú o akýchkoľvek problémoch mesta až z médií, nehovoriac o panike, ktorú už medzi obyvateľmi rozosial," napísal v stredu minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) na sociálnej sieti.

Nemému dieťaťu ani štát nerozumie Primátor druhého najväčšieho mesta dnes teatrálne vyhlásil v Košiciach humanitárnu... Posted by Roman Mikulec - minister vnútra SR on Wednesday, March 9, 2022

Ministerstvo vnútra (MV) SR uviedlo, že od začiatku konfliktu na Ukrajine intenzívne spolupracuje aj prostredníctvom okresných úradov so ZMOS, ktoré je prítomné na všetkých strategických poradách a koordinačných štáboch, kam prichádza s požiadavkami obcí. "Okresný úrad Košice realizuje stretnutia okresného krízového štábu, na ktorom sa zdieľajú všetky dostupné informácie. Zo strany primátora mesta Košice boli na poslednom zasadnutí krízového štábu deklarované požiadavky na presné počty očakávaných utečencov z Ukrajiny, na informácie o tom, koľkí ostanú v Košiciach a koľkí budú pokračovať ďalej a iné. Takéto čísla nie je reálne mať k dispozícii, vychádzame len z údajov, ktoré dostaneme z hraničných priechodov," uviedol tlačový odbor rezortu. V súčasnosti pritom väčšina obyvateľov Ukrajiny mestom len prechádza a pokračuje ďalej za rodinou alebo do iných krajín.

Galéria fotiek (3) Na snímke uprostred primátor Košíc Jaroslav Polaček

Zdroj: TASR - František Iván

Primátor Košíc podľa rezortu dostal rovnaké inštrukcie ako všetky iné obce a mestá. "Mal a má k dispozícii všetky komunikačné kanály, ktorými dokáže riešiť akýkoľvek problém, ktorý sa v súvislosti s utečencami vyskytne. Ministerstvo vnútra s poľutovaním konštatuje, že o údajnej humanitárnej katastrofe sa dozvedá prvýkrát až z médií, keďže primátor mesta opustil okresný krízový štáb v priebehu rokovania. V tejto situácii je podobné rozosievanie paniky medzi obyvateľmi absolútne neakceptovateľné," konštatovalo ministerstvo.

Mikulec uviedol, že primátor druhého najväčšieho mesta na Slovensku teatrálne vyhlásil v Košiciach humanitárnu katastrofu a obvinil štát, že s tým nič nerobí.