Šokujúca správa Pentagonu: Ruskí vojaci sabotujú svoje vozidlá, aby sa vyhli bojom

KYJEV - Podľa správy Pentagonu mnohí ruskí vojaci údajne sabotovali svoje vlastné vozidlá, aby sa vyhli bojom, uvádza New York Times.

Niektorí ruskí vojaci na Ukrajine sa údajne hromadne vzdali alebo sabotovali svoje vlastné vozidlá, aby sa vyhli bojom, uviedol v utorok vysoký predstaviteľ amerického Pentagonu. Informoval o tom denník The New York Times.

"Niektoré celé ruské jednotky zložili zbrane bez boja po tom, čo čelili prekvapivo silnej obrane," uviedol predstaviteľ Pentagonu. Tvrdí, že niektorí vojaci úmyselne robili diery do nádrží tankov, aby sa vyhli ďalším bojom. Veľká časť ruských vojakov sú mladí branci, zle vycvičení a nepripravení na totálny útok. Navyše, niektorí vojaci vraj nemajú takmer žiadne jedlo a palivo.

"Toto nie je naša vojna," povedal údajne ruský vojak

Predstaviteľ Pentagonu nechcel povedať, odkiaľ tieto informácie od armády pochádzajú. Predpokladá sa, že základom predpokladov sú spravodajské informácie a možné zachytené komunikačné údaje.

Videá na facebookovej stránke ukrajinskej bezpečnostnej služby naznačujú niečo podobné: Zobrazujú zrejme zajatých ruských vojakov plačúcich do telefónu so svojimi rodinami, uvádza Daily Mail. Povedali, že nevedeli, že ich posielajú do vojny. „Zabíjame mierumilovných ľudí,“ povedal jeden z nich. Ďalší vraj zdôraznil: „Toto nie je naša vojna.“ Tieto informácie si treba najskôr nezávisle preveriť.

Konvoj s tankami sa zastavil

Správy Pentagonu však môžu vysvetliť, prečo sa ruské sily, vrátane hrozivého 64-kilometrového konvoja tankov a vozidiel neďaleko ukrajinského hlavného mesta Kyjev, za posledný deň alebo dva takmer zastavili, uviedli americkí predstavitelia.

Predstavitelia však počítajú s tým, že ruskí velitelia sa v najbližších dňoch „preskupia a prehodnotia“ svoje plány na obkľúčenie a dobytie Kyjeva.