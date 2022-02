FOTO Rekordné povodne na východe krajiny si vyžiadali najmenej sedem obetí

Brisbane, najľudnatejšie mesto austrálskeho štátu Queensland, zasiahli v nedeľu intenzívne dažde, ktoré spôsobili výpadky elektriny, evakuácie a prerušenie vyučovania. V pondelok sa dážď v Brisbane zmiernil, meteorologický úrad však očakáva, že silné búrky spôsobujúce "životu nebezpečné prívalové povodne" na austrálskom pobreží budú ešte pokračovať. Táto "dažďová bomba" sa totiž postupne presúva na juh, dodali úrady.

Z mesta Lismore, ktoré sa nachádza približne 200 kilometrov južne od Brisbane, evakuovali všetkých zhruba 43.000 obyvateľov po tom, čo povodňová voda prerazila miestne ochranné hrádze. Výška vodnej hladiny v tomto meste zatiaľ nedosiahla svoju očakávanú maximálnu hranicu 14 metrov, už teraz však ide o najhoršie povodne v dejinách tohto mesta.

Mesto Gympie evakuovalo 700 svojich obyvateľov po tom, čo hladina rieky Mary stúpla na 22,06 metra, najvyššie od 19. storočia. Austrálske úrady požiadali milióny ľudí, aby nevychádzali zo svojich domov a takmer 1000 škôl v Queenslande prerušilo vyučovanie.

