FOTO Premiéra šokoval pohľad na svojho súpera v plavkách: Je to ponižujúce, od hanby zvesil hlavu

Bola to až posledná otázka, ktorá prinútila obyvateľov Južnej Austrálie zasmiať sa. Moderátorka a politická novinárka ABC Radio Adelaide Stacey Leeová, ktorá debatu sprostredkovala, sa oboch lídrov pýtala, aký druh chleba jedli a koľko stojí kúpa jedného bochníka. Povedala, že druh chleba, ktorý človek jedol, o ňom veľa hovorí.

Malinauskas odvetil, že si rád pochutnáva na celozrnnom chlebe Wonder White, ktorý si kúpil na čerpacej stanici. Marshall následne naznačil, že to bola práve športová postava jeho súpera, ktorá ho podnietila znížiť príjem sacharidov. "Je to trochu ponižujúce, ale nejem chlieb. Držím keto diétu. Nedávno som sa pozrel do novín a vedel som, že musím niečo urobiť a prestal som konzumovať sacharidy," priznal.

Len minulý mesiac sa labouristický vodca vyzliekol do šortiek a skočil so svojou dcérou Elizou do verejného bazéna. V tom čase oznamoval volebný prísľub postaviť nové vodné centrum v meste Adelaide za 80 miliónov austrálskych dolárov, ak vyhrá voľby, ktoré sa konajú 19. marca. Malinauskas oslovil zástupcov médií spolu s kandidátkou South Australian Labor Party za Adelaide Lucy Hoodovou, ktorá tiež išla do bazéna so svojím synom.

V reakcii na obrázky, ktoré sa rýchlo šírili, premiér žartoval o znížení sacharidov. "Pozrite, je skvelé, keď sa ľudia o seba starajú a sú zdraví, no on má zjavne o niečo viac času ako ja," uviedol vo februári pre ABC Radio. "Môžem zaručiť, že odo mňa nejde o žiadnu kampaň v štýle Putina. Sústredím sa len na kľúčové problémy Južnej Austrálie, ale áno, musel som od hanby zvesiť hlavu, keď sa objavili tie fotografie. V to ráno som si pomyslel, 'správne, to je ono, už žiadne sacharidy'," dodal Marshall.