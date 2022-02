Vedci sú znepokojení: Vo viacerých čističkách odpadových vôd objavili záhadné stopy vírusu

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Vlani v januári tím výskumníkov pátral po stopách koronavírusu v odpadových vodách v New Yorku a narazil pri tom na podivný objav. Fragmenty vírusov vo vzorkách totiž vykazovali jedinečnú konšteláciu mutácií, ktoré neboli nikdy predtým hlásené u ľudských pacientov. Je to podľa nich signál nového, predtým nezisteného variantu.