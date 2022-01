Naháňačka ako z filmu: Šestnásťročný vodič unikal polícii, do akcie nasadili desiatku vozidiel

Do prenasledovania vodiča, ktorý odmietol zastaviť policajnej hliadke, nasadili desiatku vozidiel a na Peštianskej ceste mu do cesty postavili krížom aj autobus. Pri naháňačke mladík narazil do dvoch policajných áut, pričom ľahšie zranil policajta stojaceho pri vozidle.

Jedno z policajných áut jazdiace so zapnutým majákom zrazilo staršiu ženu, ktorá náhle vstúpila do jeho dráhy. Záchranári ju previezli do nemocnice s ťažkými poraneniami. Okolnosti tejto nehody vyšetruje prokuratúra. Vodiča na úteku napokon zadržali okolo 03.00 h na ulici Békás-szoros v XVII. budapeštianskom obvode. V aute boli traja ľudia.