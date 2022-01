KORONAVÍRUS prenikol aj do poslednej časti sveta! Odolávala dva roky, zavliekli ho tam misionári

Kiribati je posledná časť pevniny, ktorú koronavírus nainfikoval. Súostrovie pri Novom Zélande odolávalo pandémii takmer dva roky. Opatrenia sa teda nevyhli ani tomuto regiónu. Od januára ale Kiribati začalo otvárať hranice pre ľudí "zvonka", čo umožnilo misionárom Cirkvi Ježiša Krista Svätých vrátiť sa domov. Ešte pred uzavretím hraníc cestovali po svete a šírili mormónsku cirkev.

Zdravotníci testovali každého z 54 misionárov aj celú posádku lietadla na neďalekom Fidži. Okrem toho vyžadovali, aby boli všetci zaočkovaní a po príchode museli absolvovať povinnú karanténu. Ako sa však neskôr ukázalo, nestačilo to. Viac ako polovica pasažierov mala pozitívny test na koronavírus, informovala agentúra AP. Vláda bola nútená prijať tvrdé opatrenia pre celú oblasť, i tak sa ale stihol koronavírus rozšíriť medzi ľuďmi. Do piatka už Kiribati evidovalo 181 infikovaných.

Kiribati: Day 5 of lockdown- 23 new cases (local transmn) bringing total covid nos to 89. Covid aside, here’s some positive updates of sharing & caring in Tarawa + seasonal workers arriving Aust for work. Fr. Martin Everi & ThePacNewsrm #RisingAboveCovid #BuildingResilience pic.twitter.com/HgAk4bXpkA